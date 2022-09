Eleições: Padre Kelmon, Lula, Bolsonaro: debate da Globo desnuda o Brasil

Artistas do circo dos horrores Brasil (foto: Marcos Serra Lima/g1) A senadora e franco-atiradora Soraya Thronicke, nos debates em que participou, usou e abusou de inúmeras formas populares de comunicação: pegadinhas, ironias, provocações, frases de efeito e até brincou de “o que é, o que é?”. Na Band , por exemplo, enquadrou Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto. No SBT , tendo o mesmo alvo, pregou-lhe a pecha de “vara curta”. Ontem, na Globo , mirou a metralhadora no Padre Kelmon, a quem, de propósito, chamou de Kevin, Kalvin e Kelvin até que, finalmente, de “candidato padre”.





Pois bem. O tiro sai pela culatra! Ao fazer picadinho do padre de araque durante quase todo o debate, a sedizente “onça” jogou a luz de todos os holofotes do belíssimo estúdio global sobre o falsário. Padre Kelmon teve não apenas 3 minutos de fama, mas 3 blocos inteiros, e tornou-se, assim, o protagonista da noite. Ciro e Tebet foram, segundo medição em tempo real da Quaest, os melhores na opinião dos eleitores. Lula e Bolsonaro , por óbvio, os mais comentados. Mas a nota de 7 reais de batina foi a grande, digamos, sensação.









Além do mais, convenhamos, em termos de conteúdo, cultura geral, postura e até mesmo (i)moralidade - o padre surrupiou dinheiro público, recebendo indevidamente o Auxílio Brasil durante a pandemia de coronavírus -, os três se equivalem. Ah! Nenhum deles é capaz, também, de produzir uma frase com sujeito, verbo e predicado, que signifique algo concreto ou expresse adequadamente um pensamento ou fato. E neste quesito específico, ainda que sofrível, o religioso do Paraguai fala melhor, quero dizer, menos pior que Lula e Bolsonaro.





Eis aí o tamanho da nossa encrenca política atual. Estamos prestes a empossar no Planalto o maior ladrão de dinheiro público já visto na história do ocidente democráritco. Se não for ele, será o sociopata, negacionista e golpista que chefia o clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones e dinheiro vivo . E ao lado destes, como novo destaque da política tupiniquim - como já foi, um dia, Enéas Carneiro, Levi Fidelix, Eymael e o Cabo Daciolo (onde está ele, hein?) - Padre Kelmon.