Tebet deve crescer, como Ciro, e segundo turno se torna uma quase certeza

Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) (foto: Fotomontagem EM) Há alguns dias, talvez pouco mais de um mês, a chance de as eleições presidenciais terminarem ainda no primeiro turno era bastante real . Em "off", ao menos dois figurões de grandes institutos de pesquisas eleitorais estimavam entre 45% e 65% tal possibilidade. Hoje, um deles me disse que calcula em, no máximo, 15% a mesma chance.









Neste domingo (28/8), por exemplo, na Band, Simone Tebet, durante aquele arremedo de debate , se destacou positivamente, ao lado de Ciro Gomes, enquanto os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, ou figuraram discretamente (caso do meliante de São Bernardo) ou tiveram participação desastrosa (caso do verdugo do Planalto).

Quanto mais os temas espinhosos e danosos aos dois (o patriarca do clã das rachadinhas e o líder do mensalão e petrolão) ganharem corpo, maiores as chances de perda de intenções de voto, ao mesmo tempo em que devem crescer as demais candidaturas, especialmente as de Ciro Gomes (o coroné de Sobral) e Simone Tebet (ainda não inventei apelido, hehe).

Ramiro Batista: Terceira via respira e pode ajudar empurrar eleição para segundo turno