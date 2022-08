Em meio a mentiras, leviandade e muita burrice, Bolsonaro é moído no JN

(foto: TV Globo/Reprodução) Querem saber? Já não tenho mais dúvidas: Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, não é apenas cínico, ignorante e mentiroso. É também burro. Muito burro! O amigão do Queiroz não consegue compreender as perguntas mais simples, meu Deus. Nem muito menos proferir uma mísera frase com sujeito, verbo e predicado que faça algum sentido.









Já sua horda de fanáticos terá de engolir em seco tais “aspas”, ainda que, provavelmente, saia comemorando o bom desempenho do “mito”, seja lá qual for. Para o mundo real – fora da Bolsolândia –, o patriarca do clã das rachadinhas reforçou a imagem de golpista (cagão, é verdade), de desumano (assumido) e, novamente, de arregão (miou para a Globo).





Alguns momentos foram marcantes: quando disse que Bonner o estava estimulando a ser ditador; quando não entendeu uma formulação básica, de quinta-série, sobre autonomia da Polícia Federal; quando foi veementemente desmentido sobre a falta de oxigênio na Amazônia, e se calou; quando teve, na marra, que balbuciar que respeitará as eleições.





Bolsonaro mente tanto, mas tanto, que já não distingue suas falácias da realidade: afirmou que nunca xingou os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Não? “Canalha” (Moraes) e “Filho da Puta” (Barroso) devem ser elogios no linguajar do baixo meretrício miliciano. E sobre vacinas foi desmentindo outra vez, vexatoriamente, por William Bonner.





A surra em forma de entrevista não deverá alterar o cenário eleitoral, já que os votos, como indicam as pesquisas, estão consolidados – cerca de 80% dos eleitores não pretendem mudar de opinião. Os bolsominions continuarão idolatrando o mestre e os mortadelas, o odiando. E alguns gatos pingados, como eu, chorando na cama, que é lugar quente, diante da tragédia que se tornou votar no Brasil.