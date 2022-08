Debate na Band: ladrões, esquizofrênicos e um triste futuro pela frente

Candidatos demolem esperança de futuro melhor (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP) Tenho 55 anos de idade, e há décadas perdi qualquer resquício de esperança em ver o País que meu pai, e antes dele meu avô, prometiam para mim. Pelo menos desde 2002, quando Lula da Silva, o meliante de São Bernardo , venceu sua primeira eleição presidencial, às custas de mentiras, promessas mirabolantes e populismo rasteiro, passei a combater 99.99% dos políticos e governantes eleitos, pois praticamente todos farinha do mesmo saco, ou melhor, laranjas podres no mesmo cesto.





Entra eleição, sai eleição, seja municipal, estadual ou federal, me enojo com candidatos (amadores de primeira viagem e profissionais do ramo) que não valem, raríssimas as exceções, um sopro do ar que respiram. Gente safada, mesquinha, mentirosa, aproveitadora, sem escrúpulos e piedade, interessada em dinheiro roubado e poder. Vinte anos depois, um País estagnado, miserável, esfacelado pelas mesmas pessoas - exceto as que já morreram - anuncia, como cantou Cazuza, ‘o futuro repetir o passado’.