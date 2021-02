Vacinas: só há um culpado, Jair Bolsonaro

Presidente Bolsonaro e ministro da Saúde, Pazuello (foto: Alan Santos/Wikimedia Commons)

O que mais é preciso para que o devoto da cloroquina, Jair Bolsonaro, e o general-fantoche, Eduardo Pazuello, ambos maníacos do tratamento precoce, sejam imediatamente acusados e condenados por seus desmandos frente à saúde pública nacional, notadamente ao combate - ou melhor, ao não combate - ao novo coronavírus, e mais especificamente ainda pela falta de vacinas no Brasil?









Há uma quantidade interminável de provas contra o amigão do Queiroz e seu bibelô, em que deliberadamente não compraram outras vacinas, senão a da AstraZeneca (que até hoje não vimos a cor), e atacaram de forma vil e mentirosa a CoronaVac - “a vachina chinesa do Doria, que causa anomalia, invalidez e morte, além de suicídio” - e até mesmo a da própria Pfizer - “que transforma gente em jacaré”.





COVID-19. Talvez por acreditar que é “só uma O pai do senador das rachadinhas demitiu dois ministros da Saúde até encontrar um sabujo que aceitou distribuir cloroquina, vermífugo e reza brava para tratar a. Talvez por acreditar que é “só uma gripezinha ” e que é “ conversinha fiada ” a segunda onda desse “vírus que já está indo embora ”. E até hoje continua em sua cruzada suicida-genocida que já levou 245 mil brasileiros à morte.





Agora, ficamos sabendo, através dos documentos fornecidos pelo Instituto Butantan, que o governo também desprezou a compra de 160 milhões de doses da CoronaVac, ainda no ano passado. Ou seja, somadas as duas vacinas, 230 milhões de doses foram atiradas no lixo por descaso, negacionismo, ideologia de botequim e a mais pura incapacidade desta dupla militar aboletada no Poder.