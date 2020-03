Bolsonaro: 'Depois da facada, não será uma gripezinha que vai me derrubar'

(foto: Isac Nóbrega/PR) coronavírus como "fantasia" e dizer que a pandemia mundial de Covid-19 "não é o que se propaga", o presidente Jair Bolsonaro voltou a subestimar o vírus e não se mostrou amedrontado caso ele venha a ser diagnosticado com a doença. "Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?”, disse o chefe do Executivo federal, nesta sexta-feira (20/3). Após classificar o novocomo "" e dizer que a pandemia mundial de"não é o que se propaga", ovoltou a subestimar o vírus e não se mostrou amedrontado caso ele venha a ser diagnosticado com a doença. "Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?”, disse o chefe donesta sexta-feira (20/3).









"Eu sou uma pessoa especial pela função que eu ocupo, obviamente. Mas fiz os dois exames, minha família fez também, e deu negativo. Se o médico da Presidência ou até o ministro da Saúde achar que eu devo fazer algum novo, sem problema nenhum. Várias pessoas do meu lado foram dado positivo", frisou Bolsonaro.









Já o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também estava na coletiva, garantiu que Bolsonaro não é obrigado a divulgar os resultados dos exames. “Os exames do paciente são do paciente. O seu exame, o seu prontuário, os exames que você faz são da sua intimidade. A gente não faz divulgação do exame. Nem seu, nem meu, nem de ninguém”, disse o ministro ao repórter que deu início à discussão.





Mandetta reforçou que Bolsonaro tem um médico assistente cuja missão é “zelar pela saúde do presidente”. “A ele (médico) é dado o timing e a maneira de monitorar. Se ele entender que o presidente precisa fazer teste, faz. Se der positivo, o que que faz? Vai, comunica, porque vai ter que fazer isolamento, ficar em casa como qualquer um, como eu posso ter que ficar, você, qualquer um. Não é nenhum fim do mundo isso aí. Uma coisa normal”, destacou.





O ministro da Saúde também pontuou que o Brasil é “um país jovem” e, por isso, 85% da população nacional deve contrair o vírus, não demonstrar sintomas e, no final, acabar desenvolvendo anticorpos. “Se o presidente já tiver pego, e ter um daqueles que foi portador assintomático, que já tem anticorpo, vocês (imprensa) vão ficar até o final desse negócio (pandemia do coronavírus) perguntando se ele não vai fazer um exame todo dia. E se ele já tiver anticorpo? Nós só vamos saber no final”, explicou Mandetta.





Além disso, o chefe do Ministério da Saúde esclareceu que Bolsonaro só fará um novo teste caso apresente sintomas. “Cada caso é um caso. Tem um médico assistente que pede exames dentro da necessidade. Se tiver positivo ou negativo, cabe a ele, presidente, ou ao médico, comunicar.”