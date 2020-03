Bolsonaro volta a alfinetar Witzel pelas medidas contra coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro voltou a alfinetar o governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelas medidas estabelecidas em combate à pandemia do novo coronavírus no Estado. "Lamentavelmente, tem um governo de Estado que só faltou decretar independência do mesmo".



Nessa quinta-feira, 19, Witzel proibiu, por quinze dias, o transporte de passageiros, por terra e ar, entre o Rio de Janeiro e outros Estados brasileiros. Também restringiu realização de eventos e abertura de pontos turísticos.



"Tem alguns falando em liberar pedágio, energia e cria expectativas. O governo federal e estadual não têm condições de bancar isso. Essas falsas expectativas não podem vir no bojo de uma campanha política", disse.



O assunto e medidas devem ser discutidas em reuniões nos próximos dias. Bolsonaro disse que colocará, cada vez mais, freios nessas ações. "A gente vai colocando eles na linha da racionalidade."