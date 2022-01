Moro: 'Eu debato mensalão e petrolão com Lula, quando e onde ele quiser'

Moro não consegue furar a bolha dos bolsonaristas e lulistas, tampouco crescer significativamente (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Não creio que Sergio Moro tenha chances reais de ser presidente da República. Nem sequer, na minha opinião, reúne condições para tanto, ainda que, se comparando com os atuais favoritos, é absolutamente melhor. Inclusive, pairam dúvidas se realmente levará adiante a candidatura, podendo trocá-la pelo Senado Federal ou até mesmo por uma vaga no Congresso Nacional. A ver os próximos meses.





Nessa fase de pré-campanha, os ânimos começam a esquentar, e qualquer movimento em falso - ou positivo - pode determinar o futuro de um candidato. Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, jamais desceu do palanque desde que assumiu. Até porque, convenhamos, não sabe fazer outra coisa na vida senão campanha política - sim, é verdade, sabe contratar funcionários fantasmas e ‘rachar’ seus salários.









TERCEIRA VIA





A chamada terceira via, ao menos até o momento, não passa de um sonho de quem não quer ver na Presidência do país nem um líder de quadrilha nem um psicopata homicida. Eleitoralmente falando, contudo, é só isso mesmo: um sonho. Sergio Moro, o candidato a assumir esse papel, não consegue furar a bolha dos bolsonaristas e lulistas, tampouco crescer significativamente dentre os ‘nem-nem’ (nem Lula nem Bolsonaro)





Para tanto, o candidato tem partido para o ataque e feito duras declarações contra os favoritos. Ora atira na fuça do bolsonarismo quem e o que de fato é Jair Bolsonaro, ora relembra ao País quem e o que de fato é, igualmente, Lula da Silva. Para isso, serve-se à vontade do cardápio de opções a seu dispor, já que um e outro são pratos cheios de melecas, nem tão varridas assim para sob o tapete.





O último movimento de Moro foi desafiar o bandoleiro petista a debater o mensalão e o petrolão, já que o chefão do bando continua a mentir que foi inocentado pelos amigos do STF - Supremo Tribunal Federal, e que, em verdade, o ex-juiz é que seria o criminoso nessa história toda, como se todas as provas, condenações em diversas instâncias, testemunhas e os bilhões de reais recuperados fossem mera ilusão.





Por óbvio, o capo dos quadrilheiros não irá topar. Como não toparia o capo do clã das rachadinhas. Gente assim só é valente em ambientes controlados. Mas caso Moro leve a candidatura adiante, Lula não conseguirá escapar de seu pesadelo, bem como Bolsonaro terá de confrontar quem conhece seus bastidores. Salvo, claro, uma internação hospitalar providencial apareça. Seria engraçado ver Lula e Bolsonaro tomando uma sopinha quente em um leito de hospital mais fake do que eles próprios.