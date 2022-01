Moro diz que debateria com Lula 'a qualquer hora' sobre mensalão e petrolão

AM

Ex-juiz Sergio Moro e ex-presidente Lula (foto: Agência Brasil/Reprodução) O pré-candidato à Presidência e ex-juiz Sérgio Moro afirmou, nesta sexta-feira (13/1), que debateria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "a qualquer hora” caso o tema fosse o mensalão e o petrolão.

A declaração foi feita depois que o advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira se declarou contra o projeto do ex-juiz de reformar a Justiça. O advogado esteve em jantar com o ex-presidente no mês passado.





“Vejo que o clube dos advogados pela impunidade quer debater. Desculpem, mas este é um clube do qual não quero participar. Mas debato com o chefe de vocês, o Lula, a qualquer hora, sobre o mensalão e o petrolão”, escreveu.

O ex-presidente está na liderança das últimas pesquisas eleitorais. Em nova pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, o petista alcançou 44% da intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 24%, e o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) se mantém na terceira colocação, com 9%. O cenário é o mesmo do levantamento feito em dezembro.

A pesquisa mostra ainda que 64% dos entrevistados rejeitam Bolsonaro, elevando o índice de insatifação em dois pontos percentuais, em relação à última pesquisa. Moro aparece como segundo colocado em ranking de rejeição, com 55%, e o governador de São Paulo, João Doria, vem na sequência, com 51%.