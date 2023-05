Série documental tenta explicar as tragédias misteriosas de 'Glee'

677

Morte do ator Cory Monteith (ao centgro) de overdose, aos 31 anos, chocou os fãs de "Glee" (foto: Adam Rose/20th Century Fox)



Não são poucos os mistérios e as tragédias que envolvem o elenco e os bastidores de “Glee”, uma das séries de maior sucesso da TV contemporânea, exibida em mais de 60 países entre 2009 e 2015. Além da morte de três integrantes, teorias obscuras sobre a personalidade dos atores fizeram parte do noticiário da atração, que por várias vezes saltou das páginas de entretenimento para a cobertura policial. Não são poucos os mistérios e as tragédias que envolvem o elenco e os bastidores de “Glee”, uma das séries de maior sucesso da TV contemporânea, exibida em mais de 60 países entre 2009 e 2015. Além da morte de três integrantes, teorias obscuras sobre a personalidade dos atores fizeram parte do noticiário da atração, que por várias vezes saltou das páginas de entretenimento para a cobertura policial.









Lançado em janeiro nos EUA, o documentário é recheado de entrevistas com parentes e amigos de atores e profissionais ligados à produção. Pessoas próximas a Cory Monteith (Finn Hudson, na série), Mark Salling (Puck) e Naya Rivera (Santana) – o trio que morreu em circunstâncias trágicas – também concedem depoimentos ao especial.





“Ao mesmo tempo em que homenageia uma série que marcou a cultura pop e fez um sucesso sem precedentes, 'Glee: O preço da fama' apresenta, sob nova perspectiva, as tragédias terríveis que aconteceram com alguns de seus integrantes”, afirma Jason Sarlanis, presidente de conteúdo investigativo e de crimes reais para TV linear e streaming da HBO Max.





Um dos trechos mais impactantes é o que traz novos dados e depoimentos sobre a morte de Monteith, aos 31 anos, por overdose. Ele teve seu corpo encontrado em 2013, em um hotel do Canadá, e a série volta no tempo para mostrar que os problemas do ator com bebida e drogas começaram ainda na adolescência. Segundo um de seus amigos, mais precisamente quando ele tinha 13 anos, logo depois do divórcio dos pais.

Parada cardíaca, suicídio e incêndio

Em outro trecho, o programa revela que “Glee” teve outras despedidas na parte técnica, além do trio de atores conhecidos. A lista de mortes e acontecimentos sombrios inclui um assistente de direção, que sofreu parada cardíaca; uma assistente de produção, que cometeu suicídio; e um dublê de Matthew Morrison, que morreu em um incêndio. Esses dados são fornecidos pelo dublê de Naya Rivera, Jodi Tanaka, em um depoimento.





A história de Rivera, que morreu por afogamento acidental em um lago e teve o corpo encontrado exatos sete anos após a morte de Cory Monteith, também ganha atenção especial.





A mãe da atriz faz homenagem a ela, enquanto o pai relembra, emocionado, a última vez que conversou com a intérprete de Santana.





“Estava no FaceTime tentando convencê-la de que não é fácil ancorar o barco, são muitas armadilhas”, recordou o pai de Naya Rivera.

“GLEE: O PREÇO DA FAMA”

Série documental com três episódios, disponíveis na HBO Max e Discovery .