Reality 'A família Stallone' revela o 'lado paizão' do astro de Rambo

Sylvester Stallone e a família, formada só por mulheres, estrelam reality no Paramount + (foto: Paramount/divulgação)

Em agosto de 2022, a ex-modelo Jennifer Flavin, de 54 anos, entrou com o pedido de divórcio de Sylvester Stallone, de 76. Casados desde 1997, eles têm três filhas: Sophia, de 26, Sistine, de 24 e Scarlet, de 20. Um mês depois, o casal anunciou que havia se reconciliado. E cá estamos nós, em maio de 2023, assistindo aos dois mais apaixonados do que nunca.









O que realmente rolou só se verá nos próximos capítulos, já que o reality terá episódios semanais. Por ora, está tudo bem com os Stallone. Sly, simpatia e carisma à toda prova, começa “A família Stallone” em Oklahoma City, a cidade onde foi rodada a série “Tulsa King” (também atração do Paramount e com a segunda temporada confirmada).





Ele termina as gravações e, seis meses depois, retorna para Los Angeles, onde vive com a família. Assistimos também a Jennifer e às três filhas falando sobre as longas ausências do astro, algo a que se acostumaram ao longo da vida. Sly diz que resolveu fazer o reality também para ficar mais próximo das quatro.

Pai divertido

Graça, mesmo, não há muita neste piloto. Como é uma carta de apresentações, ficamos sabendo um pouco mais sobre a dinâmica familiar e as características das quatro mulheres – há vários trechos de vídeos das garotas pequenas, mostrando o quão palhaço é o pai.





É tudo muito comportado, previsível – a família Stallone é certinha demais, bem diferente dos Osbournes, que fizeram história com seu reality, produzido numa época (2002-2005) bem mais inocente para o mundo das celebridades.

Das três filhas, é Sistine, a do meio, a mais conhecida – é modelo e já participou de alguns filmes, nenhum deles memorável. Logo entendemos que as garotas idolatram o pai, mas se viram bem sem ele.

Super ciumento, Stallone ignora os namorados das filhas. Pelo menos para o trio, essa parece ser a grande questão: como tantos pais por aí, o Rambo não vê que a prole cresceu.





O piloto, inclusive, termina com uma brincadeira meio idiota sobre isso na comemoração dos 76 anos de Stallone – com direito à participação de Dolph Lundgren, o Ivan Drago de “Rocky”.

Sly e Al Pacino: selfies e cabelo branco

Mais interessante do que a dinâmica familiar é ver Stallone nas ruas se encontrando com seus pares. Numa pizzaria de rua de Los Angeles, está com Al Pacino, de 83, seu amigo há décadas. Explica a ele as razões de seu primeiro reality.





Munido de celular, Sly faz selfies com o amigo – e explica como se deve fazê-las. Pacino é homem das cavernas, em termos de tecnologia. Diz que só recentemente aprendeu a mandar mensagens de texto – de vídeo, é uma negação. Comenta que mesmo sendo mais velho do que Stallone, este está mais grisalho do que ele.





“Fiquei cansado de pintar o cabelo”, afirma o astro de Rambo. “Está dizendo que eu pinto?”, arremata o eterno Michael Corleone.





“A FAMÍLIA STALLONE”

• Reality com oito episódios no Paramount . O primeiro episódio também está disponível, de graça, no canal do YouTube do Paramount . Novos episódios (apenas para assinantes da plataforma) às quartas-feiras.

