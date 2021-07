Alerta vermelho: Bolsonaro encontra campo fértil para golpe no Brasil

Não é à toa a recente ascensão de políticos populistas e extremistas como Jair Bolsonaro (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Dentre inúmeras outras características, o ser humano é um bicho insatisfeito por natureza, o que não é necessariamente bom ou ruim. Apenas é, e pronto.





A insatisfação nos leva em busca de melhorias pessoais e materiais. Mas também turva o horizonte ainda que haja sol. É capaz de ‘fazer raiva’ em quem enxerga o copo meio-cheio ou de trazer ambição a quem o tem como meio-vazio.





BRASILEIROS





A mais recente pesquisa sobre o tema, realizada pelo Instituto IPSOS, com quase 20 mil pessoas de 25 países, inclusive o Brasil, aponta um grau de insatisfação ‘global’ com nações e instituições de 57%. Por aqui, entretanto, o número é bem maior: 69%. Os brasucas não andam nada satisfeitos com o rumo da prosa.





Mas o que de pior nos mostra a pesquisa, seja em Banânia ou no mundo (e por aqui o número é maior novamente), diz respeito à percepção negativa dos cidadãos com suas classes política e empresarial. Como a maioria as enxerga com desconfiança e sentimentos ruins, reciprocamente é grande o número de pessoas que buscam um ‘salvador da pátria’, normalmente encarnado em líderes populistas.





Eu sei; vocês já viram esse filme antes, né? Então. Como aproximadamente 72% dos brasileiros veem ‘a sociedade falida’, ‘a economia manipulada’ e ‘ políticos e partidos despreocupados com o cidadão comum ’, aceitariam um ‘líder forte para retomar o País dos ricos e poderosos’.



BOLSONARO, TRUMP E AFINS





Não é à toa, portanto, a recente ascensão de políticos populistas e extremistas como Jair Bolsonaro e Donald Trump. No mundo, em média, 44% das pessoas aceitariam ‘um líder que quebrasse as regras para consertar o País’. No Brasil, esse número se torna ainda mais alarmante: 61%.





As pessoas, erroneamente, é claro - e a história é pródiga em provar -, acreditam que um único líder poderia lhes trazer a satisfação que tanto buscam. Mas é justamente o contrário o que ocorre em 100% dos casos. Os países que investiram na democracia e fortaleceram suas instituições foram os que ‘deram certo’. Já os que apostaram em autocratas e ditadores ‘deram errado’.