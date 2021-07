Em menos de três anos, Bolsonaro vai de mito a sócio minoritário do Centrão

Bolsonaro atraído pelo Centrão de Ciro Nogueira (foto: Reprodução/redes sociais)

Bolsonaro, o Se Jair, o verdugo do Planalto , tivesse mesmo alguma, eu lhe diria: que vergonha, hein? Como tal sentimento lhe é ainda mais escasso que empatia, amor ao próximo e solidariedade, eu simplesmente afirmo: cretino, calhorda, canalha.





Prometeu combater a corrupção, e nada fez. Ou melhor, fez muito, mas justamente contra o combate. Juntou-se ao STF e à demonização de Sergio Moro.





ME ENGANA QUE EU GOSTO





maníaco do tratamento precoce também já entregou as chaves do cofre federal à esposa de José Roberto Arruda - ex-governador do DF que foi cassado e preso por corrupção -, uma deputada inexperiente, em primeiro mandato, mas... do Centrão.





E também nomeou - e saiu em defesa! - seu líder de governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, outro expoente do Centrão, acusado de intermediar um esquema de superfaturamento de nada menos que 1000% na compra de vacinas contra a Covid.

O GOLPE TÁ AÍ; CAI QUEM QUER

Mas não só: prometeu jamais aumentar impostos, mas irá enviar proposta de reforma tributária neste sentido . E prometeu também ‘tirar Brasília das costas do Brasil’, mas igualmente nada fez. Por derradeiro, a cusparada de misericórdia na fuça do eleitor.





Além de entregar a Casa Civil - o mais importante ministério do governo - para Ciro Nogueira , um dos líderes do Centrão e réu em ações penais, o pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais declarou o seguinte:





‘Ciro vai para a chefia da Casa Civil. É a alma do governo’. E mais: ‘ele está feliz, disse para mim que era o sonho da sua vida ocupar um ministério desse’. Pois é. Isso porque Ciro Nogueira considera Bolsonaro burro, fascista e despreparado.

DOR DE ‘CORNO’

Para quem estava incomodado com a aliança do mito com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, ou por ter indicado dois petistas - Augusto Aras e André Mendonça - para, respectivamente, PGR e ministro do STF, ter o Centrão no comando deve ser duro.









Fico imaginando a ‘dor de corno’ que devem estar sentindo os tais ‘bolsominions’, coitados . Mansos que são, terão agora de encontrar alguma desculpa para perdoar e defender o pilantra que lhes deu um belíssimo de um ‘beiço’, hehe.





BRAVO COM LULA, TCHUTCHUCA COM O CENTRÃO

Bolsonaro adora dizer que é ‘incomível, imbroxável e imorrível’ . Já disse aqui o que penso a respeito. Imorrível, não é. Imbroxável, é com a receptora de 90 mil reais em cheques de miliciano. Incomível? Bem, Ciro Nogueira e Arthur Lira provam que não.





Quem assiste a esse espetáculo de vigarice - imagino que indignado - é o ex-tudo (ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) Lula da Silva. O meliante de São Bernardo deve estar com inveja de tamanha desfaçatez. E ciúmes também.





O capitão adora posar de cabra-macho para as esquerdas. É pena que não faça o mesmo com os vagabundos (é como os bolsonaristas chamavam os deputados e senadores do Centrão) que anda trazendo para o governo para saquearem o País. Com estes, o psicopata-sociopata-homicida é apenas uma ‘tchutchuquinha’ dócil, carinhosa e servil.