Adeus, Bolsonaristas. Não quero mais vocês perto de mim

Em mais um rolê de moto, Bolsonaro não usou máscara, defendeu 'tratamento precoce' e causou aglomeração (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Amigos a gente não perde, senão não seríamos amigos. Nunca perdi um. Os que se foram não me fazem falta. Logo…





No final da cleptocracia lulopetista, não conseguia conviver com quem apoiava ou defendia aquela corja asquerosa, e me afastei. De novo: logo…









Como pode ser possível apoiar alguém que:









E pior! Agora, de forma ainda mais asquerosa, investe em mais uma mentira: que o número de mortos é superestimado , e não o contrário.









Jair Bolsonaro é um sujeito desprezível, asqueroso, digno do mais contundente combate. É nocivo, perverso e cruel. Um sociopata clássico! Quem está ao lado dele, seja lá por qual motivo, não poderá estar ao meu.





A vida é feita de escolhas. Colhemos o que plantamos e pagamos pelos erros. A minha escolha está mais do que feita. E a cada dia, a cada gesto e a cada nova mentira deste bilontra, mais certeza eu tenho do que quero e do que não quero. Para mim e para o país onde eu vivo.





Quer defender o mito? Beleza. Mas não conte com minha companhia. Quer minimizar as crueldades deste cretino? Beleza. Mas não conte com minha hospitalidade. Quer passar pano para essa nova classe de corruptos? Beleza. Mas esqueça minha prosa.





Uma coisa é se indispor com amigos e familiares por causa de política e de políticos. Isso eu nunca fiz nem nunca farei, pois é uma estupidez, além de perda de tempo.





Mas outra, bem diferente, é aceitar e respeitar as escolhas de cada um e, não comungando das mesmas, se afastar. É o que estou fazendo já há algum tempo e o que farei de forma cada vez mais veloz e radical. Chega! Não se trata mais de política.





Não me misturo com traficantes, assassinos, pedófilos, ladrões e qualquer outra escória da humanidade, ainda que na minha presença comportem-se como monges franciscanos. Por que raios, então, deveria ser diferente com quem defende e apoia alguém que prega a disseminação da doença e o aumento de mortes, e ainda por cima mente descaradamente a respeito?





É isso. Fui! E espero que você vá também. Ambos em paz. Que cada um que seja feliz com a vida que escolheu. Foi muito bom enquanto durou. Até um dia!





E se mudar de ideia, as portas do meu coração estarão abertas, como sempre estiveram, aliás. Errar é humano, afinal. E perdoar quem amamos é o correto a se fazer. Até lá, nada feito. Cada um no seu quadrado. Ou bolha. Bye.