Bolsonaro tenta evitar que compra de mansão por Flávio afete o governo

Segundo a reportagem, o presidente acredita que foi "desnecessária e inoportuna" a compra do imóvel uma semana após o Superior Tribunal de Justiça () ter anulado a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador no âmbito da investigação do esquema de "rachadinhas".



Com a palavra, Flávio Bolsonaro

“Mais uma vez a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compra e venda de imóvel”, disse. “Eu já sabia que isso podia acontecer, porque é comigo. Mas eu não vou deixar de fazer nada na minha vida com medo de como a imprensa vai explorar ou distorcer isso”, completou.

Ele justifica o gasto com a venda de um outro imóvel que tinha no Rio de Janeiro e disse ter acionado o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) para proteger a casa.





O filho do presidente comprou um imóvel de luxo no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Paranoá, em Brasília, no valor de R$ 6 milhões. A região faz parte de um bairro nobre da capital. As informações foram divulgadas pelo portal O Antagonista.