Promotora que investiga Flávio Bolsonaro é madrinha da advogada do senador

Advogada de Flávio Bolsonaro (foto: Agência Senado/Reprodução) Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) está sendo investigado pelo crime de falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. E a promotora encarregada do caso, Carmen Eliza, é madrinha de casamento de Luciana Pires, advogada do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Ela é a mesma que foi afastada das investigações da morte da vereadora Marielle Franco, em 2019. O senador(Republicanos-RJ) está sendopelo crime de. E a promotora encarregada do caso, Carmen Eliza, é madrinha de casamento de Luciana Pires, advogada do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Ela é a mesma que foi afastada das investigações da morte da vereadora, em 2019.









Chá de lingerie da advogada de Flávio Bolsonaro, em 2018, com a atual promotora que cuida da investigação (foto: Reprodução)







Carmen foi transferida pelo Ministério Público do Rio nessa segunda-feira (01/03) para cuidar da investigação. O inquérito apura se Flávio Bolsonaro cometeu os crimes de falsidade ideológica eleitoral quando declarou seus bens na campanha para deputado estadual em 2014.





A promotora também esteve à frente das investigações do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Mas, no fim de 2019, ela foi afastada da função após internautas localizarem publicações em suas redes sociais que a mostravam apoiando a campanha do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro.