Veja imagens da mansão de R$ 6 milhões que Flávio Bolsonaro comprou

Flávio Bolsonaro compra casa de R$ 6 milhões em setor de mansões no DF.



O imóvel tinha sido anunciado como %u201Ca melhor vista de Brasília, da suíte máster%u201Dhttps://t.co/uXI6HNZuDZ pic.twitter.com/x5pIiGQ6Xb %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 2, 2021 mansão do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) comprada no início do ano em um bairro nobre de Brasília repercutiu nas redes sociais. Imagens do imóvel, no valor de R$ 6 milhões, foram divulgadas pela imobiliária antes da mansão ser adquirida pelo filho do presidente. A novado senador(Republicanos-RJ) comprada no início do ano em um bairro nobre de Brasília repercutiu nas redes sociais. Imagens do imóvel, no valor de R$ 6 milhões, foram divulgadas pela imobiliária antes da mansão ser adquirida pelo filho do presidente.





Flávio Bolsonaro compra casa de luxo em Brasília, no valor de R$ 6 milhões (foto: Agência Brasil/Reprodução) “A melhor vista de Brasília, da suíte master”, anunciou a imobiliária. A casa de luxo tem 1.100 m² de área construída, em um terreno de 2.500 m² e conta com três suítes - uma delas master - academia, área gourmet, sala e cozinha mobiliada, brinquedoteca, etc.









Ver galeria . 22 Fotos Mansão luxuosa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), em Brasília (foto: Reprodução )







A mansão em Brasília é o 20º imóvel que Flávio adquire num intervalo de 16 anos.





Investigado

O salário mensal do senador é de R$ 33.763. Na eleição de 2018, em que se elegeu para a cadeira no Congresso, ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o patrimônio de R$ 1,74 milhão. Agora, ele está sendo investigado pelo crime de falsidade ideológica eleitoral.





Na semana passada, Flávio conseguiu anular no Superior Tribunal de Justiça (STJ) as quebras de sigilo bancário e fiscal do inquérito "das rachadinhas", em que ele é investigado por participar de esquema de desvio de recursos públicos.