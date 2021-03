Basta de nazifascismo bolsonarista impune

Jair Bolsonaro e filhos no Palácio do Planalto (foto: Reprodução/Instagram)



A maldição do bolsonarismo não se manifesta apenas nas tentativas de ruptura democrática, na volta da inflação, no isolamento internacional do País e nas milhares de mortes diárias por COVID-19. É ainda muito pior. A maldição donão se manifesta apenas nas tentativas de ruptura democrática, na volta da inflação, no isolamento internacional do País e nas milhares de mortes diárias por. É ainda muito pior.





Estado de Minas foi Nem mesmo trabalhadores comuns escapam à fúria ignorante e criminosa dessa malta cretina. Um repórter fotográfico do jornalfoi agredido em uma manifestação pró-Bolsonaro. Por quê? Ora, ele é um “comunista safado da imprensa vendida” que tem de ser espancado. Qualquer semelhança com os vagabundos da CUT e do MST não é mera coincidência; eles são idênticos.





Eu mesmo. Não há dia que eu não receba ameaças de criminosos de pijama. Sim, de pijama. São fanfarrões virtuais, muitos deles ‘robôs’. Se e quando considero o fato perigoso, imediatamente procuro uma delegacia especializada e providencio um BO (Boletim de Ocorrência).





É lastimável que o debate político tenha descambado para esse nível insuportável de violência, mentiras e cretinice. Primeiro porque não só não resolve nossos inúmeros e sérios problemas, como piora. Segundo porque impede a entrada de muita gente boa na política, já que poucos topam deixar a tal “zona de conforto” para arriscar a própria pele.





Foi esse o caso da cardiologista chamada a Brasília para assumir o comando do Ministério da Saúde , hoje entregue à dupla homicida Bolsonaro e Pazuello . A doutora, com vida profissional apartidária, é amiga de Dilma e médica de vários políticos considerados inimigos pelo bolsonarismo. Além disso, é contra o fictício tratamento precoce e favorável ao distanciamento social.





Com esses predicados, sem que jamais tenha feito mal ou mesmo criticado o devoto da cloroquina, a moça foi severamente “metralhada” nas redes sociais pelos nazifascistas do bolsonarismo-raíz, que a ameaçaram de morte e até tentaram invadir o hotel em que estava hospedada em Brasília. É o mesmo tipo de gente que cerca as residências dos desafetos políticos do verdugo do Planalto, e que atira fogos contra o STF.





O ex-presidente, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro Lula da Silva inaugurou o odioso e pestilento discurso de cisão social, com seu famoso “eles”, que era como adjetivava qualquer um que não se ajoelhasse perante sua cleptocracia. O “eles” éramos nós, que lutávamos por um país sem corrupção, sem assistencialismo eleitoral e sem as políticas econômicas retrógradas, típicas dos socialistas de araque como são os lulopetistas.





O meliante de São Bernardo atirou pretos contra brancos; pobres contra ricos; homossexuais contra heterossexuais; periferia contra “zona sul”... O cretino chegou a atacar a elite “branca de olhos azuis”. É até compreensível. O bilontra só gosta da “elite sem olhos azuis”, como Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro, Sergio Andrade, Jacob Bittar, Zé Dirceu e Antônio Palocci.





Mas, liderada por Jair Bolsonaro e filhos, notadamente o vereador Carlos, emergiu das trevas uma turba ainda pior, mais violenta e mais autoritária que os antigos “petralhas”, que, se à época se armavam com paus, pedras e pneus queimados, hoje assistem seus detratores armados com fuzis e pistolas automáticas, exibidos como exemplo de diálogo e de debate político, se é que me entendem a ironia nada engraçada.