Fotógrafo do Estado de Minas é agredido e hostilizado por bolsonaristas

Fotógrafo do Estado de Minas foi hostilizado, agredido com um capacete e levou também pontapés (foto: EM/D.A.Press)





LEIA MAIS 11:43 - 15/03/2021 'Prefiro morrer de COVID que de fome', diz lojista que furou quarentena

11:57 - 15/03/2021 Polícia prende homem que atirou na vizinha por causa de barulho de cachorro

13:30 - 15/03/2021 BH assina memorando para disputa nacional por doses da vacina Sputnik V Jair Bolsonaro (sem partido), que partiu da Avenida das Agulhas Negras, no Bairro Mangabeiras, rumo ao Centro da cidade – as agressões ocorreram em frente ao 12º Batalhão de Infantaria, no Barro Preto.



A pauta do movimento inclui críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) e às medidas sanitárias de restrição adotadas na capital mineira desde o início de março para conter a pandemia de COVID-19.



As agressões sofridas pelo repórter-fotógrafico constam em Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal (Deajec), no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital. A violência também foi registrada em fotos e vídeos.



Nas imagens, o profissional – que não será identificado por motivos de segurança –, aparece sendo empurrado e ofendido pelos manifestantes em frente ao 12º BI, quartel do Exército. O grupo tenta impedir que o jornalista filme e fotografe o ato, sob alegação de que ele é “comunista”.



O evento em questão é uma carreata em favor do presidente(sem partido), que partiu da Avenida das Agulhas Negras, no Bairro Mangabeiras, rumo ao Centro da cidade – as agressões ocorreram em frente ao 12º Batalhão de Infantaria, no Barro Preto.A pauta do movimento inclui críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) e às medidas sanitárias de restrição adotadas na capital mineira desde o início de março para conter a pandemia de COVID-19.Assofridas pelo repórter-fotógrafico constam em Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal (Deajec), no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital. A violência também foi registrada em fotos e vídeos.Nas imagens, o profissional – que não será identificado por motivos de segurança –, aparece sendoempurrado e ofendido pelos manifestantes em frente ao 12º BI, quartel do Exército. O grupo tenta impedir que o jornalista filme e fotografe o ato, sob alegação de que ele é “”.

O jornalista fez um Boletim de Ocorrência na Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal (foto: EM/D.A.Press) capacete. O fotógrafo então mostra seu crachá e tenta explicar que foi ao local para cobrir a manifestação, sem sucesso. A partir daí, os ataques tornam-se mais violentos. Um homem vai em direção ao repórter e o acerta com um





“Também levei pontapés na perna esquerda e golpes com um cabo de uma bandeira próximo ao rosto. Tudo isso sem motivo algum. Fui à manifestação simplesmente para fazer o meu trabalho, que é reportar. A primeira coisa que fiz foi me identificar como trabalhador da imprensa, mas o clima de histeria no protesto era tal, que as pessoas começaram a dizer que meu crachá era falso e partiram para cima de mim”, conta o profissional.









"Lamento muito que o país esteja passando por esse momento de tanta intolerância. Mas eu não vou recuar. As pessoas que me agrediram serão processadas e eu vou seguir com a minha missão de fazer jornalismo", complementa



Sindicato repudia ataque

O Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais (SPMJ) lamentou o episódio e cobra das autoridades exemplar punição dos agressores do repórter-fotógrafico do Estado de Minas.



“Infelizmente, não se trata de um caso isolado. Números da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) mostram que as agressões físicas e verbais contra jornalistas cresceram mais de 100% de 2019 para 2020. Esperamos que as denúncias contra aqueles que atacaram o profissional do EM sejam levadas até o fim e que eles paguem pelo que fizeram. Atacar a imprensa num momento tão grave quanto o da pandemia é atacar a própria democracia”, afirmou a presidente da entidade, Alessandra Melo.





Umrealizado nesta segunda-feira (15/3) em Belo Horizonte, culminou em censura ao trabalho da imprensa, com direito a ataques violentos contra um repórter-fotográfico do