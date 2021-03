'Isso é coisa de comunismo', diz comerciante que abriu loja de roubas nesta segunda-feira (15/3) no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





11:02 - 12/03/2021 Comércio de BH resiste a fechamento e parte funciona de forma clandestina essenciais, como a construção civil, estão proibidos de funcionar. O mesmo vale para as escolas idiomas e artes, além dos cultos religiosos. As diretrizes foram anunciadas na sexta-feira (12/03) pela prefeito Alexandre Kalil (PSD), diante dos números alarmantes da pandemia: 89,4% das UTIs estão ocupadas e a taxa de transmissão do novo coronavírus (RT) é de 1,25. A partir desta segunda-feira (15/03), até mesmo setores então classificados como, como a construção civil, estão proibidos de funcionar. O mesmo vale para as escolas idiomas e artes, além dos cultos. As diretrizes foram anunciadas na sexta-feira (12/03) pela prefeito(PSD), diante dos números alarmantes da: 89,4% das UTIs estão ocupadas e a taxa de transmissão do novo coronavírus (RT) é de 1,25.





contas e botar alimentos dentro da minha casa?", questiona Anderson Pereira, varejista so setor vestuário que atua na Rua Pará de Minas.

'Prefiro morrer de COVID que de fome', diz lojista que furou quarentena em BHhttps://t.co/aLBM0axmpI pic.twitter.com/Scp0gTuNuW — Estado de Minas (@em_com) March 15, 2021

"Nenhum comerciante vai aceitar isso não. Eles estão querendo proibir a gente de ir e vir. Kalil, vem aqui, Kalil! Dá uma moral para nós. Paga nossa água. Paga nossa luz. A geladeira lá de casa está vazia. O que você vai fazer para nós, Kalil? Botar a gente dentro de casa, isso não é coisa de homem não, rapaz. Isso é coisa de comunismo!", desabafa o empresário. "Tem que peitar (o decreto). Não tem jeito. O Kalil vem aqui pagar as minhase botar alimentos dentro da minha casa?", questiona Anderson Pereira, varejista so setor vestuário que atua na Rua Pará de Minas."Nenhum comerciante vaiisso não. Eles estão querendo proibir a gente de ir e vir. Kalil, vem aqui, Kalil! Dá uma moral para nós. Paga nossa água. Paga nossa luz. Alá de casa está vazia. O que você vai fazer para nós, Kalil? Botar a gente dentro de casa, isso não é coisa de homem não, rapaz. Isso é coisa de comunismo!", desabafa o





(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) isolamento em toda a região do Padre Eustáquio nesta manhã foi baixa. Quem circulou pela localidade encontrou todo tipo de comércio em atividade: depósitos de material de construção, barbearias, lanchonetes, além de lojas de móveis e de decoração. A adesão aoem toda a região do Padre Eustáquio nesta manhã foi baixa. Quem circulou pela localidade encontrou todo tipo de comércio em atividade: depósitos de material de construção, barbearias, lanchonetes, além de lojas de móveis e de decoração.





O cenário era semelhante na Avenida Abílio Machado, altura do Bairro Alípio de Melo; e na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Várias empresas inclusive permitiam a entrada de clientes no interior da loja, sem uso de máscaras. Ao notarem a presença da reportagem, alguns lojistas correram para fechar as portas. Outros funcionam com as portas semicerradas, para tentar driblar a fiscalização.





"Prefiro morrer dea morrer de fome". Sob esta justificativa, o comerciante Anderson Pereira, dono de uma loja de roupas no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital, abriu as portas de seu estabelecimento nesta manhã (15/03), a despeito do decreto municipal que endureceu as medidasna cidade.