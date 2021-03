COVID-19: Dono de restaurante é preso por desobedecer ordem de fechamento

Momentos antes da prisão do empresário, fiscais da Vigilância Sanitária e alguns policiais militares estavam do outro lado da Rua Israel Pinheiro, esperando o momento certo de agir (foto: Tim Filho)









A resistência em cumprir o decreto foi anunciada na rede social do restaurante no sábado.“Estaremos funcionando em horário normal! Ninguém vai nos impedir de trabalhar e levar o sustento para nossas famílias para as nossas famílias. Estamos esperando nossos clientes em nossa casa de forma segura e preparada até as 23h30”, avisou a publicação.





Ainda no sábado, os fiscais da prefeitura e policiais militares foram ao restaurante e pediram ao empresário que fechasse as portas, por volta de 21h. Mas ele se recusou e fez um cordão de isolamento com seus funcionários na porta. E disse que abriria a casa todos os dias, porque ele não era um criminoso e estava apenas trabalhando.





Os fiscais da Vigilância Sanitária colaram cartazes com a palavra "interditado" nas vidraças do restaurante, que permaneceu vigiado pelos policiais militares (foto: Tim Filho)

No domingo (14/3), depois de desrespeitar a interdição cautelar, o empresário foi surpreendido pelos fiscais, que colaram nas portas de vidro do restaurante os avisos com a palavra "interditado", isolando o local com fita zebrada. O empresário saiu e arrancou um dos cartazetes, mas foi duramente advertido pelo major PM que comandava a operação.





Ele argumentou com os policiais que estava apenas trabalhando e que ele e seus funcionários precisavam levar comida pra casa, para suas famílias, de forma exaltada. Disse também que não concordava com o decreto, que afrouxava para uns e endurecia apenas como ele. Minutos depois, recebeu voz de prisão e saiu do restaurante algemado, sob gritos de apoio de algumas pessoas.

A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo (14/3) o dono de um restaurante que serve comida japonesa, na área central deO empresário foipor não ter respeitado a determinação dos fiscais de Posturas e daSanitária, para fechar ona noite de sábado (13/3), às 20h, horário limite determinado no Decreto Municipal 11.360/2021, de enfrentamento à, para evitar a circulação de pessoas.