Minas registra 206 mortes por COVID-19 em 24h e chega a 20,5 mil

Nas últimas 24 horas, foram registrados 7.421 casos de COVID-19 e 206 mortes pelo vírus no estado. O governo de Minas também informa em boletim que 875.318 pessoas conseguiram se recuperar, enquanto 68.065 pacientes estão em acompanhamento.

Também segundo o governo, 794.941 pessoas foram imunizadas em Minas. Dessas, 367.143 receberam a segunda dose.

O primeiro dado inclui 828 servidores públicos do Executivo estadual que foram imunizados. Alguns deles não fazem parte do grupo prioritário da vacinação contra a COVID-19, o que resultou na troca do secretário de saúde, oficializada neste sábado