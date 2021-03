COVID-19: Ipatinga anuncia 20 novos leitos UTI para o Hospital Municipal

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, quer conciliar o combate à COVID-19 com o funcionamento das atividades econômicas no município (foto: Divulgação PMI) Ipatinga, no Vale do Aço, Gustavo Nunes (PSL), informou que o Hospital Municipal Eliane Martins vai receber nos próximos dias 20 novos leitos de UTI COVID-19 SUS. Com a instalação desses leitos, a rotina habitual de prestação de serviços será transferida temporariamente para a Policlínica Municipal. O prefeito de, no Vale do Aço, Gustavo Nunes (PSL), informou que o Hospital Municipal Eliane Martins vai receber nos próximos dias 20 novosde UTI COVID-19 SUS. Com a instalação desses leitos, a rotina habitual de prestação de serviços será transferida temporariamente para a Policlínica Municipal.









Sobre a exoneração do secretário municipal de Saúde, Juliano Nogueira, na quarta-feira (10/3), o prefeito disse que apenas aceitou o pedido feito por Nogueira, e que tudo aconteceu de forma tranquila, "com a garantia de que as portas permanecerão abertas”.





A condução da saúde em Ipatinga ficará a cargo de secretária interina da Saúde, Glennia Geane de Souza Louback, que, segundo Gustavo Nunes, tem "perfil técnico como outros integrantes do primeiro escalão de governo, servidora efetiva com 13 anos dedicados ao serviço público”.





Para atuar junto à SMS neste período crítico da pandemia, a prefeitura criou o Gabinete Científico de Enfrentamento ao Coronavírus, sob a coordenação do biomédico Rafhael Rangel das Chagas. Com a atuação conjunta, o prefeito pretende combater a COVID-19 sem prejudicar a economia.





“Queremos manter o comércio e as escolas abertas, preservar ao mesmo tempo a saúde orgânica e financeira da cidade, e faremos todo o possível para que a sociedade não seja mais sobressaltada ou viva a insegurança das paralisações.”