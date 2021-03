Lei seca para conter COVID-19: Guanhães proíbe venda de bebidas alcoólicas

Nas gôndolas e nos refrigeradores, as cervejas estão isoladas com fita zebrada e o aviso de que a venda está proibida por meio de decreto municipal (foto: Marcela Penna/Divulgação) onda roxa do Minas Consciente, Guanhães, cidade do Centro-Nordeste de Minas, está vivendo uma situação atípica com o fechamento do comércio. Só estão liberados os estabelecimentos que são considerados essenciais. Mas eles estão proibidos, desde esta sexta-feira (12/3), de vender bebidas alcoólicas. Nado Minas Consciente,, cidade do Centro-Nordeste de Minas, está vivendo uma situação atípica com o fechamento do comércio. Só estão liberados os estabelecimentos que são considerados essenciais. Mas eles estão proibidos, desde esta sexta-feira (12/3), de vender bebidas alcoólicas.





Cumprindo o decreto, nesta sexta-feira, os supermercados não estão vendendo cerveja nem outras bebidas alcoólicas. Isolaram as gôndolas e os refrigeradores. Os bares tiveram de fechar as portas.





Douglas Bicalho, comerciante, tem um restaurante com bar e lanchonete em Guanhães. Apesar de reconhecer a gravidade da situação relacionada à COVID-19 na região, ele entende que fechar o comércio vai trazer muitos problemas para a cidade.





“Para mim, até que não tem problema, mas para os meus sete funcionários, sim. Eles têm contas a pagar”, disse.



Campanha educativa





No primeiro dia de fechamento, a prefeitura fez blitz educativa, com os fiscais orientando os comerciantes. No corre-corre de quinta-feira para comprar a cerveja, todos aproveitaram e venderam bem. Por isso, no primeiro dia de cumprimento do decreto não houve violações à lei, segundo a prefeitura.





“Nosso povo tem aceitado bem. A princípio, está sendo feita blitz educativa e fiscais orientam os comerciantes, até porque a primeira ação aprovada pela Câmara foi a notificação verbal”, disse o assessor de comunicação da prefeitura de Guanhães, Joel Fernandes.





Depois das notificações, caso haja descumprimento, os responsáveis podem responder civil e criminalmente.



E quem desobedecer, mesmo que não seja flagrado pelos fiscais, poderá ser denunciado pelo canal disponibilizado pela prefeitura: Whatsapp (33) 3421-2103.



A denúncia chega à Vigilância Sanitária, que verifica a veracidade e age com o apoio da Polícia Militar.

