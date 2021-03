Tensão em Divinópolis: imagens no hospital de campanha mostram superlotação

O prefeito e a vice estiveram dentro do hospital de campanha e percorreram a ala COVID (foto: Reprodução Instagram Gleidson Azevedo)

Imagens de dentro do hospital de campanha da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, mostram a superlotação. Elas foram feitas pelo prefeito Gleidson Azevedo e vice Janete Aparecida, ambos do PSC, em visita à unidade na noite desta sexta-feira (12/03) após a confirmação de ocupação máxima de todos os leitos disponíveis.

O cenário assolador encontrado ao andar pelos corredores da ala, os mobilizaram a tomar uma medida mais dura para tentar conter o avanço da doença na cidade. A promessa de um decreto mais firme foi feita pelo prefeito ao lado da vice. “As imagens falam por si só. A gente vê a situação que se encontra a UPA, o hospital São João de Deus, o Bento Menni. Vamos rever o decreto”, garantiu Gleidson ao deixar a unidade.





Equipe médica mostra superlotação do hospital de campanha em Divinópolis, incluindo ala infantil pic.twitter.com/LwWT98BfHf — Estado de Minas (@em_com) March 13, 2021

Todos os 25 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados, incluindo a ala infantil. Dentre os pacientes, também está um 18 anos. Na enfermaria o cenário não é diferente, todas as 12 vagas disponíveis estão esgotadas. O hospital de campanha recebe pacientes de todos os 53 municípios da macrorregião Oeste. Para se ter noção, na UTI, 16% das internações são de moradores de Divinópolis e 42% na enfermaria.

De ontem para hoje a taxa de ocupação na UTI do São João de Deus, outra unidade a atender pelo Sistema Único de Saúde (SUS), caiu de 80% para 65%, três mortes foram registradas em decorrência do novo coronavírus na madrugada deste sábado (13/03).

Mais rigor

Para reverter a situação, o prefeito quer que todos os municípios da região sigam as mesmas normas que forem impostas na cidade polo. “Aquele que Divinópolis for aderir as demais cidades terão que fazer o mesmo”, afirmou. Formiga e Oliveira, referência para microrregiões, também no Centro-Oeste, atingiram a ocupação máxima dos leitos de COVID-19 esta semana e reforçaram as medidas restritivas. Oliveira fechou parte dos serviços essenciais, como supermercado, neste final de semana. Carmo da Mata seguiu a linha do mesmo decreto. Formiga decretou situação de emergência.

A visita à unidade reforçou outra realidade: o esgotamento dos profissionais. “A equipe está sobrecarregada e a população não está dando a importância de fazer o uso da máscara, de utilizar o álcool em gel e principalmente o isolamento que a gente precisa”, declarou uma das profissionais no vídeo.

“Viemos para mostrar para o povo de Divinópolis a real situação, inclusive do adoecimento dos profissionais de saúde”, completou a vice-prefeita.

Para Janete, não há como mais evitar medidas drásticas. “Não temos condições de tomar uma decisão que seja mediana. A decisão tem que ser pela vida”, declarou. A reunião para elaboração do novo decreto será realizada na tarde deste sábado (13/03).

Poucas mudanças

O decreto divulgado antes da visita não alterava praticamente em nada o anterior em vigor desde a última segunda-feira (08/03). Ele acrescentava pequenas coisas como a ampliação do distanciamento dentro dos estabelecimentos comerciais para 10 metros quadrados. Alterava também o horário do funcionamento do comércio, passando para o período de 10h às 19h, poderá sem reduzir.

Ele ainda recomendava a implantação do home office por empresas privadas onde houver compatibilidade, como atividades meramente administrativas. Som ambiente e música ao vivo também foram proibidas.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.

