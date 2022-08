Bolsonaro é esperado em BH hoje (7/8) para evento evangélico na Lagoinha

Jair Bolsonaro discursou em cima de carro de som no Recife, ontem (06/08) (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)





O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Belo Horizonte hoje para participar de culto evangélico na Igreja Batista da Lagoinha, Região Noroeste da capital. O evento está marcado para as 10h. A visita não consta na agência oficial do Palácio do Planalto, mas foi confirmada pelo senador Carlos Viana (PL-MG), candidato ao governo de Minas.



“Convidei o presidente Jair Bolsonaro a participar dos 50 anos de ministério na Igreja 50 anos de ministério na Igreja Batista da Lagoinha amanhã, domingo, dia 07/8. A presença está confirmada juntamente com a esposa Michele Bolsonaro”, escreveu o senador no Twitter. O pastor Newton, da Igreja Batista da Lagoinha, disse ao EM que Bolsonaro estará no templo hoje.





Em discurso sobre um carro de som, ao lado da primeira-dama, Michelle, ele convocou apoiadores para os atos de 7 de setembro.



“Hoje, temos um presidente que tem orgulho de dizer que acredita em Deus, que respeita os seus militares e seus policiais, que defende a família. E que deve lealdade ao seu povo. Mas nós temos algo tão ou mais importante que a nossa vida: a nossa liberdade. E a grande demonstração disso, eu peço a vocês, que seja explicitada no próximo dia 7 de setembro”, afirmou.



Ele confirmou sua presença os desfiles em Brasília e no Rio. “Estarei às 10h em um grande desfile militar e, às 16h, no Rio de Janeiro. Esse movimento não é político, não é de A, nem de B, nem de C, é um movimento do povo brasileiro, que não abre mão da sua liberdade, que defende liberdade à sua democracia”, afirmou.





COPACABANA





O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), confirmou, pelo Twitter, que o desfile militar de 7 de Setembro na cidade será realizado na Avenida Presidente Vargas, como ocorre tradicionalmente. A decisão contraria Bolsonaro, que chegou a anunciar a transferência para a praia de Copacabana, na Zona Sul.



"Evento organizado aonde o Exército solicitou e aonde sempre foi feito. Simples assim! Prefeito aqui não trabalha na birra nem na fofoca. Preferências políticas e administração são coisas distintas. E as posições políticas aqui sempre foram claras”, escreveu Paes.





Ele argumentou que a transferência envolvia “logística complexa” e que o calçadão da Avenida Atlântica, via na orla onde ocorreria o desfile, é tombado. O Diário Oficial do Município publicou edital para contratação da montagem da estrutura perto do Pantheon de Caxias, em frente à sede do Comando Militar do Leste, no Centro.





A transferência do desfile para Copacabana levaria as comemorações dos 200 anos de Independência para bairro considerado reduto bolsonarista. Na orla de Copacabana, costumam ser realizados atos de apoio ao presidente.



Na manhã de ontem, Paes afirmou que a prefeitura não recebeu pedido para mudar o local do desfile. "O Exército brasileiro continua solicitando para fazer na Presidente Vargas. Por isso seguimos organizando lá", informou o prefeito também. (Com agências)