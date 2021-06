Bolsonaro: ''Quem me critica devia estar viajando de jegue''

Passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo aeroporto de Vitória

Dentro da aeronave, Bolsonaro cumprimentou e tirou foto com parte dos passageiros e da tripulação, e ouviu palavras de apoio e críticas. O presidente estava usando máscara na maior parte do tempo.

“Quem fala 'Fora Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. Para ser solidário com o candidato deles”, afirmou o presidente após escutar os gritos.

Em sua chegada ao aeroporto de Vitória, por volta das 10h15, Bolsonaro voltou a causar, tirou a máscara de, abraçou e tirou fotos com apoiadores. O uso de máscaras é obrigatório no estado.Leia: Vídeo: jovem é xingada por bolsonaristas por mostrar cartaz com mortos