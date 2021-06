Ipespe: popularidade de Bolsonaro cai e Lula cresce na disputa presidencial

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: AFP / Apu Gomes/ Marcos Corrêa/PR) XP/Ipespe aponta que 50% dos brasileiros consideram a administração federal ruim ou péssima. Desde outubro de 2020, este número cresceu 19% e é o pior desde o início do governo. Enquanto a popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cai, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dispara na frente para a corrida presidencial de 2022, com quatro pontos na frente, liderando a disputa. A pesquisaaponta que 50% dos brasileiros consideram a administração federal ruim ou péssima. Desde outubro de 2020, este número cresceu 19% e é o pior desde o início do governo. Enquanto a popularidade do presidente(sem partido) cai, o ex-presidente(PT) dispara na frente para a corrida presidencial de 2022, com quatro pontos na frente, liderando a disputa.









O atual presidente ainda tem mais um ano e meio de mandato, caso não consiga reeleição. A expectativa para 47% da população para este período é ruim ou péssima, 29% ótimo/bom e 19% regular, enquanto 5% não souberam ou não responderam.





Sobre os rumos da economia, saltou de 26% para 29% o grupo dos que consideram o caminho certo, enquanto caiu de 63% para 60% o grupo que vê o caminho errado. Em outra área, a queda foi de 50% para 45% no caso dos que dizem estar com muito medo do surto de coronavírus.





Esta é a primeira vez em que há um descolamento desses dois indicadores em relação à avaliação do presidente, que tinham tendências coincidentes até então. Foram realizadas 1.000 entrevistas, de abrangência nacional, nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.





Os entrevistados foram questionados também sobre a realização da Copa América no Brasil - 64% são contrários e 29% são favoráveis. Os resultados mostram uma divisão na opinião a partir da aprovação ao presidente. Entre os que têm visão negativa de Bolsonaro, 83% reprovam o torneio. No outro grupo, 58% aprovam a realização da copa no Brasil.





Instituições

As Forças Armadas continuam a ser a instituição que mais desperta confiança nos brasileiros, embora o prestígio esteja em queda desde o início do governo Bolsonaro. Em dezembro de 2018, eram 70% os que diziam confiar nelas, contra 58% agora - na última pesquisa, em fevereiro, o número era de 62%. Ainda assim o percentual é bem maior que o do Legislativo - são 15% os que dizem confiar no Senado e 10% na Câmara - e o que confiam nos partidos políticos, 9%.





Eleições 2022

A pesquisa XP/Ipespe de junho mostra o ex-presidente Lula quatro pontos à frente de Jair Bolsonaro na disputa pela Presidência. O petista saltou três pontos desde o último levantamento, indo a 32%, enquanto Bolsonaro perdeu um ponto, chegando a 28%.





Ciro Gomes foi quem mais perdeu, passando de 9% para 6%. Sergio Moro oscilou um ponto para menos, de 8% para 7%, assim como Luciano Huck, que passou de 5% para 4%.





Em simulações de segundo turno, Lula abriu nove pontos de vantagem sobre Bolsonaro -- a diferença era de dois na última pesquisa. Ele cresceu de 42% para 45% enquanto o presidente caiu de 40% para 36%.





Nas simulações, o presidente agora aparece numericamente atrás também de Ciro Gomes, que tem 41% contra 37%.





Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Lula e Bolsonaro aparecem empatados, com 24%. Há 8% de votos brancos e nulos, e 36% não responderam. Outros candidatos juntos totalizam 8%.

Confira a pesquisa completa: