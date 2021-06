49% dos brasileiros consideram Jair Bolsonaro ruim ou péssimo, diz pesquisa

Maioria desaprova governo Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução) população brasileira considera o governo Jair Bolsonaro (sem partido) ruim ou péssimo. Esses são representados por 49% dos entrevistados da nova pesquisa Exame/Ideia publicada, nesta sexta-feira (11/6). A maioria dabrasileira considera o governo(sem partido)ouEsses são representados por 49% dos entrevistados da nova pesquisapublicada, nesta sexta-feira (11/6).









Questionados sobre a maneira como Jair Bolsonaro está lidando com seu trabalho como presidente, 50% dos entrevistados responderam que desaprovam a atuação do chefe do Executivo.





Aqueles que aprovam as ações do presidente foram representados por 25%. Cerca de 23% responderam que não aprovam ou desaprovam as atitudes de Bolsonaro.









Nesse questionamento, 2% dos entrevistados não souberam opinar.





"A gente percebe uma estabilidade na avaliação positiva do presidente. As fortalezas na aprovação do governo Bolsonaro seguem firmes, sobretudo entre as pessoas do sexo masculino e entre os evangélicos. O pagamento do auxílio emergencial está surtindo efeito principalmente em regiões onde ele faz mais diferença, um exemplo é a avaliação que Bolsonaro teve no Norte do país”, diz Maurício Moura, fundador do IDEA, instituto especializado em opinião pública.





A pesquisa foi realizada com homens e mulheres residentes no Brasil com idade igual ou superior a 16 anos. O estudo tem grau de confiança igual a 95%, aceitando uma margem de erro máxima prevista de aproximadamente 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.