Mais uma vez, Bolsonaro imita pessoa com falta de ar durante live nas redes

No dia do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga o governo federal sobre a omissão na pandemia, Bolsonaro também destacou que o chefe da pasta só foi questionado sobre o tema cloroquina no Senado.





“A CPI bateu muito no Queiroga. Cloroquina, cloroquina, o tempo todo esse assunto. Ah, mas o presidente falou... Eu fui tratado com cloroquina e ponto final. O secretário de saúde do Dória usou. Negou até aparecer a receita médica. No mínimo 10 senadores usaram”, disse Bolsonaro.





Bolsonaro disse também que tomou ivermectina quando teve sintomas ''há poucos dias'' de uma possível reinfecção por coronavírus.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.