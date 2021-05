A obra inaugurada pelo presidente custou cerca de R$ 150 milhões e levou seis anos para ficar pronta (foto: Tv Brasil/Reprodução) Nelson Piquet participou, na manhã desta sexta-feira (7/5), de uma cerimônia de inauguração da Ponte Abunã, em Porto Velho, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Durante sua participação, o ex-piloto voltou a atacar a TV Globo. O ex-pilotoparticipou, na manhã desta sexta-feira (7/5), de uma cerimônia de inauguração da Ponte Abunã, em Porto Velho, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Durante sua participação, o ex-piloto voltou a atacar a TV Globo.

Bolsonaro, que passou o microfone para o ex-piloto.



Ao lado de Bolsonaro, Nelson Piquet chama emissora de 'Globolixo'https://t.co/0XBQeIuruD pic.twitter.com/mhtGuCBcUg — Estado de Minas (@em_com) May 7, 2021



"Só um pequeno lembrete, temos certeza que a 'Globolixo' não vai mostrar nada disso daqui", disse Nelson. "Nós temos uma pessoa, que elevou o nome do Brasil lá fora. Temos aqui uma pessoa, antes de um tricampeão mundial, um brasileiro que eu tô tendo o prazer de usufruir da amizade dele. Nelson Piquet", disse, que passou o microfone para o ex-piloto."Só um pequeno lembrete, temos certeza que a '' não vai mostrar nada disso daqui", disse Nelson.





Em seguida, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, parabenizou Jair Bolsonaro pela inauguração da ponte.





"É com muita honra que estou aqui hoje, em um dia histórico para os estados de Rondônia e Acre. Muitos de nossos caminhões passaram por essas balsas. A partir de hoje, estão preparados para passar nessa ponte. O Brasil que queremos só depende de nós. Dia histórico. Acredito no nosso país", afirma.





Essa não é a primeira vez que Piquet fala mal da emissora. Durante a transmissão do programa "Show do Esporte", da Band, o ex-piloto comentou que estava feliz pela transmissão da Fórmula 1 ter mudado para o canal e saído da "Globolixo".





A obra inaugurada pelo presidente custou cerca de 150 milhões de reais e levou seis anos para ficar pronta. O projeto foi iniciado pelo Dnit ainda no governo Dilma Rousseff (PT) e precisou ser refeito.





Além de Bolsonaro, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e outros integrantes do governo participaram do evento, que também contou com a presença do governador de Rondonia, Coronel Marcos Rocha (PSL).