Bolsonaro em live: 'Quando tenho problema de estômago, tomo Coca-Cola'

Bolsonaro faz analogia inusitada para defender cloroquina: "Quando tenho problema de estômago, alguém sabe o que eu tomo? Coca-cola. E fico bom" (foto: Reprodução)

tratamento precoce contra a COVID-19. Ele afirmou em sua transmissão ao vivo semanal que toma Coca-Cola quando tem problema de estômago. Assim como afirmou na semana passada que os soldados da Guerra do Pacífico injetavam água de coco na veia para sobreviver no meio do conflito , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez outra comparação inusitada ao defender ocontra a COVID-19. Ele afirmou em sua transmissão ao vivo semanal que toma Coca-Cola quando tem problema de estômago.





LEIA TAMBÉM: Bolsonaro: 'Se não tiver voto impresso em 2022, não tem eleição' “Vou abrir o jogo. Amanhã vou até ser criticado. Quando tenho problema de estômago, alguém sabe o que eu tomo? Coca-cola. E fico bom. É problema meu. O bucho é meu. Talvez meu bucho corroído me salvou da facada do Adélio”, afirmou o presidente.





No dia do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o governo federal sobre a omissão na pandemia, Bolsonaro criticou que o chefe da pasta só foi questionado sobre o tema cloroquina no Senado.





“A CPI bateu muito no Queiroga. Cloroquina, cloroquina, o tempo todo esse assunto. Ah, mas o presidente falou... Eu fui tratado com cloroquina e ponto final. O secretário de saúde do Dória usou. Negou até aparecer a receita médica. No mínimo 10 senadores usaram”, disse Bolsonaro.





"Quem não tem alternativa, cale a boca, deixa de ser canalha em criticar quem usa alguma coisa", declarou.