Bolsonaro: 'Meu Exército não vai cumprir lockdown. Nem por ordem do papa'

Em tom de ameaça, o presidente afirmou que 'jamais secretária lockdown' (foto: PR/MARCOS CORREA)

O presidente(sem partido) voltou a criticar as medidas dee toque de recolher para apoiadores na manhã desta sexta-feira (19/03). Em conversa em frente ao Palácio do Alvorado, o presidente afirmou que o “seu”não iria ajudar governadores e prefeitos a manterem as medidas de contenção “nem por ordem do papa”.