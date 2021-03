Em conversa com Fux, Bolsonaro diz que não vai decretar 'estado de sítio'

Durante a ligação, Bolsonaro endureceu as críticas aos governadores que adotaram o toque de recolher (foto: Macos Corrêa/PF)

Em conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, o presidente(sem partido) negouque pretende decretar Estado de Sítiono país. A ligação foi feita na tarde desta sexta-feira (19/03), após a fala do presidente sobre o assunto repercutir nas redes sociais.