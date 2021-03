Rodrigo Pacheco pede ajuda de Kamala Harris para compra de vacina nos EUA

“No ofício, pedi que fosse considerada, pelas autoridades norte-americanas, a eventual concessão de autorização especial que permita a aquisição, pelo governo brasileiro, de doses de vacina estocadas nos Estados Unidos e ainda sem a previsão de serem utilizadas localmente”, publicou Pacheco em uma rede social.

"Estou sabendo que os Estados Unidos têm vacinas que não estão usando. Essa vacina poderia ser, quem sabe, doada ao Brasil ou a outros países mais pobres que o Brasil que não podem comprar", afirmou Lula à jornalista Christiane Amanpour.

Estado de sítio

Bolsonaro

Também nesta sexta-feira, Rodrigo Pacheco negou a hipótese de um estado de sítio no Brasil. A afirmação foi dada após o presidente(sem partido) citar o ato em conversa com apoiadores. Em uma rede social, Pacheco pregou a “união entre poderes”.“Não há mínima razão fática, política e jurídica, para sequer se cogitar o estado de sítio no Brasil. Volto a dizer que o momento deve ser de união dos poderes e ações efetivas para abertura de leitos, compras de medicamentos e vacinação”, disse o presidente do Senado.Mais cedo, Bolsonaro afirmou que “chegará o momento” de tomar “medidas mais duras” contra as medidas de contenção a COVID-19, como lockdowns e toques de recolher, adotados por governadores. Horas depois, em conversa com o presidente do, ministro negou que pretende decretar o ato no país . Fux e o chefe do Palácio do Planalto conversaram por telefone. O diálogo foi dado em primeira mão pelo jornal "Estado de S. Paulo".Para decretar estado de sítio, o presidente precisa do aval do Congresso Nacional. Ele pode ser aplicado quando há “comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa” e “declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira”.