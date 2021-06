Bolsonaro insiste em supernotificação de mortes e cita TCU

Bolsonaro disse que o Brasil teria um número inferior de mortes se não contabilizasse as vidas perdidas por outras comorbidades que evoluíram para a COVID-19 (foto: Reprodução/YouTube) Bolsonaro (sem partido) voltou a falar que o Brasil teve supernotificação de mortes por coronavírus. Na transmissão ao vivo desta quinta-feira (10/6), o chefe do Executivo citou um parecer do Tribunal de Contas da União (TCU), elaborado no ano passado, que apontava o risco de possível aumento de óbitos pela doença feito por estados para receber mais recursos federais. O presidente Jair(sem partido) voltou a falar que o Brasil teve supernotificação de mortes por coronavírus. Na transmissão ao vivo desta quinta-feira (10/6), o chefe do Executivo citou um parecer do Tribunal de Contas da União (TCU), elaborado no ano passado, que apontava o risco de possível aumento de óbitos pela doença feito por estados para receber mais recursos federais.

“É um acordão não conclusivo, mas com fortíssimos indícios de supernotificação. Esse critério apresenta o risco de incentivar a indesejável supernotiicação do número de casos da doença visando a maior obtenção de recursos por parte do estado”, disse Bolsonaro.





“O documento cita que deveria criar mecanismos para que os dados informados pelos gestores estejam coerentes com a realidade para evitar a supernotificação”, completou o presidente, que afirmou que o relatório do TCU é inconclusivo, mas com forte indício de supernotificação de óbitos.





Sem apresentar fundamento, Bolsonaro disse que o Brasil teria um número inferior de mortes se não contabilizasse as vidas perdidas por outras comorbidades que evoluíram para a COVID-19.

“Muita gente tinha várias comorbidades e tinha COVID. E acaba prevalecendo como causa máxima que era a COVID. Talvez para conseguir mais recursos federais. Isso poderia ser patrocinado pelos secretários estaduais de saúde. Se tirássemos esses óbitos, que giram em torno de 50% ou 60%, o Brasil passaria a ter um número de mortes por milhão de habitantes bastante reduzido em relação a outros países”.





E ele voltou a incentivar o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o combate à doença: “Qual seria o milagre disso? O tratamento imediato. Feito com aquilo que vocês sabem. Com toda a certeza, o milagre de termos o menor número de óbitos por milhão de habitantes, uma vez que apuramos os números, é o remédio da malária e do piolho. Não tem explicação”.