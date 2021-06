Bolsonaro cita Arthur Weintraub como conselheiro: 'Mente privilegiada'

“Eu não errei em nada (sobre a pandemia), conversei com as pessoas... o Arthur Weintraub, no Japão, leu os manuais e falou japonês em 48 horas... uma mente privilegiada", brincou Bolsonaro. "Muitas pessoas me aconselharam. Silas Malafaia... muitos de vocês presentes. É nossa missão", explicou o presidente.





De acordo com o presidente, na CPI, “tudo quer dizer gabinete paralelo”.





Em discurso realizado em uma cerimônia do Planalto, Bolsonaro afirmou também que os senadores da CPI “não são exemplos para ninguém".





A fala foi feita quando Bolsonaro comentou o depoimento da médica oncologista Nise Yamaguchi, conselheira do Planalto sobre assuntos como o tratamento precoce contra COVID-19. O tratamento contraria as orientações de epidemiologistas e outros especialistas para evitar a disseminação do coronavírus.





“O que a CPI está fazendo? Nise foi humilhada no Senado. Por pessoas que não são exemplos para ninguém...esses médicos são heróis, que não se acomodaram”, afirmou o presidente.





O evento foi promovido no Palácio do Planalto pelo Ministério do Turismo para apresentar ações visando a desburocratização do setor e a atração de investimentos.