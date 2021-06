Bolsonaro fala sobre TCU e diz que cloroquina fez 'milagre no Brasil'

O evento foi promovido no Palácio do Planalto pelo Ministério do Turismo para apresentar ações visando a desburocratização e atração de investimentos (foto: Tv Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a insistir, nesta quinta-feira (10/6), em um superdimensionamento de mortes por COVID-19. Diferentemente das outras vezes, quando falou sem provas, o chefe do Executivo prometeu mostrar os documentos do Tribunal de Contas da União (TCU) na live de mais tarde. (sem partido) voltou a insistir, nesta quinta-feira (10/6), em umde. Diferentemente das outras vezes, quando falou sem provas, o chefe do Executivo prometeu mostrar os documentos do Tribunal de Contas da União () na live de mais tarde.









Segundo Bolsonaro, a maioria dos seus funcionários se tratou com cloroquina e essa seria a razão para as mortes do COVID não serem tão grandes no país. “Quem aqui tomou cloroquina? 90% levantou a mão. A obrigação do chefe de Estado é buscar soluções... Às vezes até errando, mas buscando soluções", explicou o presidente.









Leia: Ainda durante o discurso, Bolsonaro criticou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. "O primeiro ministro da Saúde, quem lembra? O remédio dele era 'fique em casa'", brincou.Leia: Bolsonaro sobre senadores da CPI da COVID: 'Não são exemplo para ninguém'





O “estudo paralelo” do TCU foi citado, pela primeira vez, por Bolsonaro na segunda-feira (7/6) para desqualificar a pandemia do novo coronavírus, que já matou quase 500 mil brasileiros. Na terça (8/6), o presidente assumiu que o “estudo” não pertence oficialmente ao Tribunal de Contas da União.

O evento foi promovido no Palácio do Planalto pelo Ministério do Turismo para apresentar ações visando a desburocratização e atração de investimentos.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.