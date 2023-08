1565

Mansão mais cara à venda em BH Reprodução



Belo Horizonte está entre as melhores capitais do país para se morar. Isso se dá pelo fato de que a cidade é considerada tranquila e segura, além de oferecer conforto e praticidade aos moradores. Atraindo os olhares da classe alta do país, a capital mineira vem se destacando com belas mansões em bairros nobres, garantindo beleza e tranquilidade aos seus moradores.

O influencer e vendedor de imóveis de luxo, Guilherme Nogueira, fez sucesso ao compartilhar um vídeo na sua conta do Instagram em que mostra todos os detalhes da casa mais cara de Belo Horizonte. Localizada na Região Centro-Sul, no bairro Mangabeiras, a residência é a mais valiosa da cidade e está sendo anunciada pela BH Brokers, corretora de imóveis de alto padrão, por R$ 25 milhões.





Com estrutura para um hotel de luxo, a mansão possui 3.537 m², que conta com seis suítes, 13 banheiros, vaga para mais de 30 carros, sauna, piscina, hidromassagem com vista privilegiada para toda capital mineira e uma sala de tênis.

Mansão mais cara à venda em BH tem quadra Reprodução

Mansão mais cara à venda em BH tem ofurô Reprodução

A área externa da moradia, conta com uma gigante piscina, espreguiçadeiras, visão panorâmica da cidade, uma sauna e uma cascata com pedras e folhas verdes.

Mansão mais cara à venda em BH tem piscina com vista para a cidade Reprodução

Já o seu interior, é composto por uma decoração clean e monocromática. A sala de estar de casa mais valiosa de BH é composta por um longo sofá branco cercado por poltronas pretas, uma mesa de centro com um vaso de flores e tapete de camurça cinza.

Mansão mais cara à venda em BH tem decoração minimalista Reprodução

Segundo o corretor de imóveis, influencer e dono da BH Brokers, é preciso que a imobiliária faça uma triagem dos clientes interessados e só apresentá-los aos proprietários após uma avaliação prévia, a fim de preservar a segurança dos vendedores.





No vídeo, o corretor ainda revela que vender um imóvel nessa faixa de preço não é fácil, já que o público alvo da casa é limitado. No entanto, como há pouca oferta de mansões como essa na capital, a tarefa acaba sendo difícil de se prever.





O que auxilia para a venda da casa é sua localização, por ser em um bairro de alto padrão e de muita segurança. A residência fica na Região Centro-Sul da capital mineira, em um dos bairros mais cobiçados pelos milionários.





Além disso, o bairro conta com o Mirante do Mangabeiras, um dos mais belos cartões postais de BH. E, o melhor: para visitá-lo não precisa fazer parte da parcela milionária da população belo-horizontina, basta subir parte da Avenida Afonso Pena e passar por outro cartão postal conhecido da cidade, a Praça do Papa.