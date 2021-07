Estelionato eleitoral de Bolsonaro tornou-se 'estupro de vulneráveis'

Ciro Nogueira e Bolsonaro, juntinhos (foto: Isac Nóbrega/PR)

política, não há verdade que para sempre dure nem muito menos inimizade que nunca acabe. Por outro lado, Sim, eu sei. Na, não há verdade que para sempre dure nem muito menos inimizade que nunca acabe. Por outro lado, mentira , cinismo e desonestidade são valores caros, intocáveis e permanentes. O Brasil não é o cocho que é à toa, não.





‘Nossa, Ricardo, você está ofendendo o País’? Sim, estou. Aliás, acho até que eu estou ofendendo os cochos, já que são úteis para alguma coisa, isso sim. Servem como depósito de cocô, é verdade, mas servem também para alimentar e matar a sede de vacas, bois, cavalos e porcos.

FALANDO EM PORCOS

Bolsonaro, o Jair, o verdugo do Planalto , provou que o limite para ‘safadeza eleitoral’ é o mesmo que o do universo. O amigão do Queiroz quebrou absolutamente todas as promessas de campanha, e hoje não há uma mísera bandeira levada a diante: do (não) combate à corrupção às privatizações que nunca ocorreram.





e da O pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais não apenas não cumpriu nenhuma de suas promessas, algo, infelizmente, corriqueiro e tratado com normalidade no Brasil. Afinal, qual o problema de contar algumas mentirinhas para se eleger, não é mesmo?





corrupção. O antro do fisiologismo - parido e criado por Sarney, Calheiros, Barbalho, Lobão e outros da espécie. Bolsonaro foi além e se tornou o que antes, de forma populista, cínica e mentirosa atacava: um reles servidor do centrão - aquele ajuntamento de políticos medíocres e interessados em dinheiro, cargos e. O antro do fisiologismo - parido e criado por Sarney, Calheiros, Barbalho, Lobão e outros da espécie.

BOLSOPETISMO EXPLÍCITO

devoto da cloroquina já havia nomeado Augusto Aras, um petista de carteirinha, o Procurador Geral da República. Agora, em retribuição ao ‘belíssimo’ trabalho de não-procurador’, já havia nomeado Augusto Aras, um petista de carteirinha, o Procurador Geral da República. Agora, em retribuição ao ‘belíssimo’ trabalho de não-procurador’, irá reconduzi-lo ao cargo









O ESCÁRNIO CONTINUA

Além de ter apoiado a eleição do ‘Rei do centrão’, Arthur Lira , para a Presidência do Congresso, e entregue as chaves do cofre para a esposa de outro cacique do bando, o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, cassado e preso por corrupção passiva, Bolsonaro é visto aos abraços e afagos com José Sarney, Fernando Collor de Mello e Roberto Jefferson.









ESTUPRO DE VULNERÁVEIS

Estelionato eleitoral é aquilo que 99% dos políticos praticam após cada eleição ou reeleição. Foi o que Dilma Rousseff, a estoquista de vento, cometeu em 2014, e o que Sergio Cabral elevou ao ‘estado da arte’ no Rio de Janeiro.





Isso que Jair Bolsonaro vem fazendo tem outro nome. Deixou de ser ‘estelionato’ para se tornar algo mais violento; a ‘violação’ dos eleitores que lhe conferiram 57 milhões de votos (de fé e esperança). Um verdadeiro ‘estupro eleitoral’.





SEGURO IMPEACHMENT

‘Bolsonaro é fascista e preconceituoso, e Lula, o melhor presidente da história do País’. Quem disse? O novo Chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Sim, o capitão ou concorda ou é um tremendo sangue de barata. Ou ambos. Mas vale tudo para não ser ‘impichado’.





Isso custará muito caro, e não só ao gado bolsonarista, não, mas ao Brasil. Aliás, já está custando, vide o entreguismo do Estado aos chefões do centrão, que hoje governa o País. Além da provável eleição do ex-tudo (ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro), Lula da Silva, em 2022.