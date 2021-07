Bolsonaro indica André Mendonça para o STF, no lugar de Marco Aurélio

André Mendonça, chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), deve assumir vaga no STF (foto: Sérgio Lima/AFP)

O presidente(sem partido) confirmou, na manhã desta terça-feira (6/7), o que havia prometido: a indicação de um ministro "terrivelmente evangélico” para o Supremo Tribunal Federal (STF).De acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo, Bolsonaro anunciou, durante reunião ministerial, no Palácio da Alvorada, o nome de André Mendonça, chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), para a vaga deixada no STF por Marco Aurélio Mello, que se aposenta compulsoriamente em 12 de julho, conforme anúncio do próprio ministro.Ainda de acordo com o colunista, o encaminhamento do nome de Mendonça ao Senado – para sabatina e aprovação da indicação -, deverá acontecer na segunda quinzena de julho.O colunista lembra ainda que Bolsonaro não só cumpriu a promessa de indicar não só um nome "terrivelmente evangélico", mas também alguém que, como ele disse no mês passado, pudesse “tomar cerveja comigo”. Mendonça, apesar de pastor presbiteriano, costuma dizer que bebe cerveja.