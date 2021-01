Bolsonaro sobre Lira: será 'segundo homem do Executivo' a partir de segunda

Bolsonaro conta com a eleição de Arthur Lira para passar suas propostas pela Câmara (foto: Instagram/Reprodução)

Impeachment

Sem esconder a sua preferência para a eleição àdados Deputados, que vai ocorrer na semana que vem, o presidente Jairdisse, nessa quinta-feira (28/1), que o deputado Arthur Lira (PP-AL) será eleito “se Deus quiser” para ser o “segundo homem do Executivo”.O comentário foi feito durante cerimônia de inauguração de uma ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101, entre Alagoas e Sergipe.Nas últimas semanas, Bolsonaro intensificou as articulações com bancadas partidárias e frentes parlamentares para garantir mais votos ao seu candidato.Depois de passar meses dizendo que nunca interferiria nas eleições do Legislativo, o presidente agora faz de tudo para que a Câmara seja comandada por alguém aliado do governo.“Amigos de Sergipe, amigos de Alagoas, se Deus quiser, segunda-feira teremos o segundo homem do Executivo, o segundo homem na linha hierárquica do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Se Deus quiser, (ele será) o nosso presidente”, declarou o chefe do Palácio do Planalto.A reação de Bolsonaro surge num momento em que ele é, cada vez mais, criticado por parlamentares pela postura diante da pandemia do novoTanto que, nesta semana, foram apresentados à Câmara novos pedidos de impeachment contra ele por suposto crime de responsabilidade na condução da pandemia.Preocupa o presidente o fato de que o principal rival de Lira na disputa,(MDB-SP), já ter prometido que vai analisar os processos , caso vença o pleito para chefiar a Casa.