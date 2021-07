Desemprego: depois da COVID-19, sem dúvida nenhuma nosso maior drama

O ócio (improdutivo) é a morada do demônio e a porta da miséria. É estupefaciente que o Brasil, com uma legião de 15 milhões de desempregados , deixe de colocar ocomo sua maior chaga e fique discutindo ideologia política ou qual é o candidato a presidente mais ou menos corrupto.

Em meio a uma situação de tal gravidade, eis que o idiota que nos governa resolveu recriar o Ministério do Trabalho - com um nome diverso - e entregá-lo a um deputado puxa-saco que, de emprego e economia, entende tanto quanto eu, de física quântica. Ou seja, tem tudo para não funcionar.

A locomotiva - a principal delas, ainda! - do mundo, os Estados Unidos da América enfrentam uma grave crise de… oferta de empregos! Há vagas sobrando em quase todos os estados, e os salários estão em franca ascensão. Confortáveis com auxílios dos governos federal e estaduais, milhares de pessoas preferem não trabalhar.

O Brasil, longe disso, não oferece vagas nem dinheiro suficiente para o sustento dos desempregados. As novas tecnologias não ligam para isso, e continuam ‘roubando’ empregos de quem não possui o mínimo preparo . Tudo somado, caminhamos para anos terrivelmente pesados para os mais carentes.

Mas a preocupação da nossa elite política é com o voto impresso ; a discussão entre os eleitores é sobre o comunismo ; e o mundo empresarial e financeiro segue com a luta diária em busca de crescimento e lucro. Se fosse um barco, e estes agentes, os timoneiros, o País navegaria em círculos e não sairia do lugar.