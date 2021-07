Mais de 70% dos brasileiros sentiram o aumento da inflação, diz pesquisa

A maioria (86%) dos consumidores disse notar a diferença no valor dos alimentos e bebidas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS) COVID-19. É o que aponta a pesquisa Exame/Idéia divulgada nesta sexta-feira (2/7). Entre os entrevistados, 71% responderam que a inflação ou o aumento de preços em 2021 tem sido um grande problema para o dia a dia. A maioria da população brasileira tem sentido o impacto dos altos preços durante a pandemia de. É o que aponta a pesquisadivulgada nesta sexta-feira (2/7). Entre os entrevistados, 71% responderam que aou o aumento de preços em 2021 tem sido um grande problema para o dia a dia.





Questionado sobre o aumento de preços, a maioria (86%) dos consumidores diss notar a diferença no valor dos alimentos e bebidas.





Cerca de 79% dos entrevistados afirmaram que sentiram a alta nos combustíveis.





Além desses itens, os entrevistados também responderam sentir alta em outros produtos: energia elétrica (77%), medicamentos (55%), vestuário (25%), internet (20%) e outros (1%).





“Os itens que mais têm afetado a vida das pessoas são alimentos e bebidas. Quando olhamos o segmento de renda média e alta, eles têm sido bastante afetados por esses dois itens e também pelos combustíveis. É interessante notar que, comparada com as pesquisas anteriores, a energia elétrica tem se colocado em uma percepção de aumento de preço bastante relevante para a opinião pública”, diz Maurício Moura, fundador do IDEIA, instituto especializado em opinião pública. O que mais pesou no bolso



86% das pessoas que ganham entre três e cinco salários disseram que foi a conta de luz

81% de quem ganha até um salário disse que foram os alimentos e bebidas

85% das classes A e B disseram que foram os combustíveis

60% dos que ganham entre um e cinco salários falaram que foram os medicamentos

Mudança no dia a dia

Questionados se precisaram fazer uma mudança no dia dia pela alta da inflação em 2021, a maioria (63%) concordou que precisou fazer alterações no consumo de alimentos.





Nem concordam nem discordam foram representados por 26% dos entrevistados.





Discordaram da afirmação 11% dos entrevistados.

Mesmo cenário

Ao serem perguntados se concordavam com a seguinte frase: “eu acredito que os preços devem seguir aumentando nos próximos seis meses”, 52% dos entrevistados concordaram com a afirmação.





Nem concordam nem discordam foram representados por 24% dos entrevistados.





Discordaram da afirmação 24% dos entrevistados.



A pesquisa



A pesquisa foi realizada com 1.248 de pessoas, homens e mulheres, residentes no Brasil com idade igual ou superior a 16 anos em todas as regiões do país.





O estudo tem um grau de confiança igual a 95%, aceitando uma margem de erro máxima prevista de aproximadamente três pontos percentuais, para mais ou para menos.

* A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.