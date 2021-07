Cada vez mais desprezível, Bolsonaro abraça casal neonazista e sorri

Não há mesmo qualquer limite para acom o cargo ou muito menos com ahumanas. Jair, o verdugo do Planalto , ultrapassou o porão do submundo e posou, sorrindo, ao lado de neonazistas asquerosos , durante um encontro ocorrido semana passada e tornado público nesta segunda-feira (26/7).

Se é verdade que um gambá cheira o outro, de igual sorte um pária se aconchega a outro. O devoto da cloroquina resolveu ter com a dupla de adoradores de. Fico imaginando o teor da conversa: ‘nós matamos mais de 6 milhões de judeus. No que o outro responde: ‘e eu ajudei o novo coronavírus a matar 550 mil brasileiros’.

Mas antes dele - do amigão do Queiroz , o miliciano operador das rachadinhas do clã , que anda mandando recadinhos pelas redes sociais à cata de emprego - outros da mesma laia, os deputados Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro, o bananinha, também jactaram-se da companhia dos neonazistas que exalam os odores do genocídio.