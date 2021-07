Bolsonaro dodói: não entendo a revolta contra quem deseja mal ao presidente

Imagem do presidente Bolsonaro internado foi publicada na conta dele do Twitter (foto: Jair Bolsonaro's official Twitter account / AFP)

Minha mãe não morreu de COVID; morreu com COVID. Talvez, no máximo, a maldita doença tenha antecipado o fim que estava praticamente desenhado. Dias antes, e dias depois, Bolsonaro proferiu as costumeiras barbaridades sobre essa tragédia irrecuperável que é a pandemia do novo coronavírus. Suas palavras ofensivas, jocosas e desumanas jamais me atingiram como filho-órfão, mas sempre me atingiram como ser humano solidário e, sim, sensível que sou.





É a primeira vez que toco no assunto da morte da minha mãe de forma pública. Não sou dado a dividir dor, muito menos a me promover na dor. Minha ligação com minha mãe era muito mais que umbilical. Ela foi para mim, até o fim, a mãe que um filho precisa. E eu fui para ela, também até o fim, muito mais que um filho; fui o pai e o marido que ela nunca teve e que sempre precisou. Hoje, meses após sua morte, ainda devastado por sua ausência, não me preocupo em me expor publicamente e ler e ouvir as barbaridades que certamente virão.





Não desejo a morte de Jair Bolsonaro. Não por ele, mas por seus filhos. Sobretudo a menina, ainda com dez ou doze anos, não sei ao certo. Se, cinquentão que sou, sofro o que estou sofrendo pela perda de uma mãe com oitenta e dois anos, me esfacela o coração pensar na dor de uma criança diante da morte de um pai tão jovem. Além disso, tenho uma filha com quinze anos, e minha ausência lhe traria feridas incuráveis. Odiar Bolsonaro não me torna insensível aos filhos. E é por isso que não desejo vê-lo sob sete palmos de terra.





Fosse o presidente um solitário neste mundão de meu Deus, aí sim eu poderia torcer por seu fim. Bolsonaro é o tipo de pessoa que não faz falta à humanidade. Ao contrário. Sua existência só torna a vida pior, mais triste, mais mesquinha, mais cruel. É um sujeito detestável nos modos e nos pensamentos, e mais ainda nas falas asquerosas, repetidas com orgulho à exaustão. O fastio que provoca é semelhante à pior das indigestões. E para quem não sabe, meus sentimentos em relação a Lula da Silva não são nem um pouco melhores; apenas diferentes.





O Brasil certamente estaria muito melhor sem Jair Bolsonaro na Presidência da República. Ao menos na questão ambiental, metaforicamente falando - já que, literalmente, também. O ar ficaria menos denso, menos fétido, muito mais leve e respirável sem a overdose diária de ódio, preconceito, homofobia, xenofobia, autocracia e mentiras que faz questão de aplicar no País pela manhã, tarde e noite, sete dias por semana, trinta dias por mês, ininterruptamente, há mais de dois anos e meio.









Ora, o capitão pode desejar a morte alheia, mas não o contrário? Pode fazer piada com gente sufocando, mas não o contrário? Pode tratar como asqueroso alguém que assume a homossexualidade, mas não contrário? Pode não se importar com a dor de quem perde um ente querido, mas não o contrário? A prerrogativa da cretinice e miserabilidade humana agora é exclusiva do altíssimo patriarca do clã das rachadinhas





Parafraseando o próprio, por mim, ‘se morrer, morreu’. Afinal, ‘todo mundo morrerá um dia’ . Mas enquanto isso não acontece, e, repito, não torço para que aconteça, e, repito outra vez!, por causa de seus filhos, o Brasil precisa continuar apurando, um por um, todos os possíveis crimes, comuns e de responsabilidade, que o atual presidente da República - e seus supostos cúmplices - porventura tenha cometido.





A CPI da Covid não pode nem deve parar. A vida de Bolsonaro não é melhor nem mais importante do que qualquer uma das mais de 530 mil que se foram (também) por causa dele. Muito pelo contrário, até. A CPI, em respeito a estas centenas de milhares de vidas perdidas, e aos milhões de enlutados Brasil afora - crianças, inclusive -, precisa seguir firme e focada na apuração de tudo e de todos. É o mínimo que esse bando de congressistas, em boa parte cúmplices, deve fazer por quem banca a boa vida que levam.