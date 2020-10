'Tendência de todo mundo é chegar lá', diz Bolsonaro sobre morte de senador

O senador era apoiador de Bolsonaro e, assim como o presidente, defensor da hidroxicloroquina e contrário ao isolamento social (foto: Facebook/ reprodução)

O presidente Jairlamentou, durante live realizada na noite desta quinta-feira (22/10), a morte do senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ). Sem citar a COVID-19, causa da morte do parlamentar, o chefe do Executivo lembrou a idade de. "Ele tava, se não me engano, com 83 anos de idade, e a tendência de todo mundo é chegar lá. Reze muito, cuide do seu corpo, que você vai chegar lá um dia.