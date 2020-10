Defensor da cloroquina e crítico do isolamento social, senador Arolde de Oliveira morre de COVID-19

Ele é o primeiro parlamentar federal a morrer por complicações causadas pela COVID (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Morreu na noite desta quarta-feira (21), o senadorde Oliveira (PSD), vítima do novo coronavírus. O parlamentar, de 83 anos, era um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro e criticou o isolamento social durante a pandemia. Além disso, defendia o uso dapara tratar pacientes dignosticados com a