Coitado do Lula! Tão honesto e sempre cercado de bandidos aproveitadores

(foto: Ricardo Stuckert/flickr)

Ai, ai… Chega a ser cansativo e enfadonho, além de absolutamente indigesto e grotesco, mas vamos lá.





Primeiro, Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, contratou Duda Mendonça, que confessou receber dinheiro sujo do Partido dos Trabalhadores - pelo caixa 2 - na época do Mensalão, ainda no primeiro mandato do Barba.









Agora, é a vez de Sidônio Palmeira, o novo marqueteiro do PT, acusado de enriquecimento ilícito em um esquema que desviou cerca de 7.5 bilhões de reais dos baianos. Aliás, todos (Duda, Santana e Sidônio) são baianos ou ‘baianos’.

LULA: O HONESTO ENGANADO

Um gambá cheira o outro, diz o ditado. A alma mais honesta do Brasil jura de pés juntos que é… a alma mais honesta do Brasil. Porém, suas amizades mais íntimas dizem o contrário. São raros os que não foram presos. Vejamos:





Delúbio Soares e João Vaccari, ex-tesoureiros do PT. José Dirceu e Antônio Palocci, companheiros históricos e ícones do partido. Marcelo Odebrecht e Leo Pinheiro, dois dos maiores empreiteiros do País. E Lula, tadinho, sempre enganado.





Pois é. Mais uma vez, o inocente pai dos pobres se vê às voltas com as coincidências infelizes que vivem a lhe atormentar. A mansão onde mora atualmente, com sua nova esposa, pertence a um argentino nada, digamos, ‘ficha limpa’.