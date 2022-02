Bolsonaro e Lula: o Brasil reduzido a um ladrão e uma aberração; leia

Não bastaram as rachadinhas, as mansões, os pixulecos, os lulinhas? (foto: Sergio Lima / AFP e NELSON ALMEIDA / AFP) São vinte e seis estados e um Distrito Federal. Quase seis mil municípios. Ou seja, vinte e sete governadores e cinco mil e tantos prefeitos. Milhares de vereadores, deputados estaduais e federais e senadores da República.





Promotores, procuradores, juízes, desembargadores, ministros (de Estado e de Tribunais), secretários de governo, assessores de absolutamente tudo, policiais, delegados, militares, médicos e professores - apenas na esfera pública.





Na iniciativa privada, temos trabalhadores, empresários, profissionais liberais, consultores, artistas, jornalistas, economistas, analistas, banqueiros, influencers digitais, comunicadores, youtubers, coachers, pensadores, palestrantes…









PQP! Por que diabos, diante deste gigantismo todo, em meio a 215 milhões de habitantes, só conseguimos produzir e olhar para dois dos piores políticos da nossa triste história - senão os piores - como candidatos a presidir o País?





Que maldição hipnótica, transe coletivo, surto de burrice ou cegueira extremas são estes que nos impedem de encontrar nomes decentes, honestos, humanos, racionais, capazes e preparados para - ao menos!! - tentar nos tirar do buraco?





Por que essa fixação em velhos e velhacos; em velharias ultrapassadas, sem quaisquer novas e boas ideias, ou projeto de futuro para o país? Gente mesquinha, asquerosa, com passado e presente imorais, obcecadas por dinheiro e poder?





Será que não bastaram o mensalão e o petrolão, de Lula da Silva, o meliante de São Bernardo? O triênio de recessão de Dilma Rousseff? As catástrofes sanitária e econômica produzidas por Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto?





Não bastaram as rachadinhas, as mansões, os pixulecos, os lulinhas? Não bastaram o Queiroz, o José Dirceu, as ditaduras, os torturadores, os milicianos? Não basta a gasolina a R$ 8, o dólar a R$ 6, a inflação e os juros em 10%?





É incompreensível para mim - inacreditável mesmo!! - observar, a cada nova rodada de pesquisas eleitorais, a solidificação de um cenário tenebroso, onde parte do País se divide entre um ladrão e uma aberração, e a outra parte inexiste.





Há tanta gente, se não boa, melhor - muito melhor!! - do que estes dois trastes: João Doria, Eduardo Leite, Henrique Meirelles, Sergio Moro, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Luiz Mandetta (apenas para ficar com os mais conhecidos).





Na boa, o que Lula pode oferecer de novo, senão mais do mesmo? O que Bolsonaro pode fazer de diferente? Por que essa viseira eleitoral intransponível? Por que essa vontade incontrolável de continuar sendo o lixo que somos?





Sextou! Aproveitem o fim de semana e reflitam sobre o que realmente querem para o futuro. Não se esqueçam: nada está tão ruim que não possa piorar. Ainda não chegamos ao fundo do poço, é verdade, mas estamos a um palmo dele - ou de seu alçapão.